Royaler Glanz in der Hauptstadt: Berlin steht stramm für das britische Königspaar. Monatelang wurde sich auf den hohen Besuch vorbereitet, am Mittwoch hatte das Warten dann ein Ende. König Charles und Camilla wurden am Brandenburger Tor empfangen.



Der heutige König war schon um die 40 Mal in Deutschland. Zuletzt weilte der Monarch vor drei Jahren in Berlin. Wer einen Blick auf die Royals erhaschen möchte, hat gute Chancen, denn die Deutschlandreise der Windsors steht ganz unter dem Motto: "Volksnähe und Sicherheit". Welche Termine auf seinem Programm stehen:

Charles - damals noch Prinz - und Camilla vor dem Brandenburger Tor. Bildrechte: dpa

König Charles: Das steht auf seinem royalen Programm

Am Dienstag erinnerte noch wenig an den royalen Besuch: Touristen tummelten sich am Brandenburger Tor, nur ein paar Fahnen und Absperrgitter deuteten auf die ranghohen Gäste hin. Charles' Empfang im Zentrum Berlins ist tatsächlich etwas Besonderes. Denn sonst findet das Zeremoniell traditionell vor Schloss Bellevue statt. Nun wird das erste Mal ein Staatsgast auf diese Weise begrüßt - zum Vorteil für die royalen Fans. Denn so kann jeder mit etwas Glück einen Blick auf das königliche Paar erhaschen.

Berlin ist bereit für Charles und Camilla. Bildrechte: dpa

König Charles und Königsgemahlin Camilla reisten direkt von London nach Berlin an, ein Zwischenstopp in Frankreich fiel aufgrund der aktuellen Massenproteste aus. Ende vergangener Woche musste Präsident Emmanuel Macron den König wieder ausladen.



Hier Charles' Programm im Überblick:

Mittwoch, 29.März

Am Vormittag wird das Königspaar am Berliner Flughafen mit 21 Salut-Schüssen empfangen.

Am Nachmittag dann das Highlight: Gegen 15 Uhr wird Charles mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor empfangen. Das Blasorchester der Bundeswehr - das Stabsmusikkorps - spielt die britische Nationalhymne, anschließend die deutsche. Hier haben auch Bürger und Bürgerinnen die Chance, einen Blick auf die Royals zu erhaschen. Es gibt eine Zugangs- und Sicherheitskontrolle am Pariser Platz, die Zulassung ist allerdings begrenzt. Ab 10:30 Uhr und bis spätestens 13:30 Uhr müssen Interessierte da sein, um hereingelassen zu werden.

Am späten Nachmittag hat Bundespräsident Frank-Walter-Steinmeier Akteure aus Politik, Forschung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu einem Empfang zum Thema Energiewende und Nachhaltigkeit ins Schloss Bellevue geladen. Ein Thema, das König Charles besonders am Herzen liegt.

Am Abend wird im Schloss Bellevue ein Staatsbankett zu Ehren des Königspaares stattfinden. Rund 130 Gäste sind geladen.