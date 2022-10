Immunität für den König Nach Tod der Queen: Diese britischen Gesetze gelten nicht für König Charles III.

Was darf König Charles III. - und was darf er nicht? Welche Ausnahmeregelungen gibt es für den Monarchen und wo hat er (theoretisch) das Recht, sogar in Regierungsgeschäfte einzugreifen? BRISANT klärt auf!