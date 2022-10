Am 2. Juni 1953 wurde Queen Elizabeth II. in der Westminster Abbey in London zur Königin des Vereinigten Königreichs, Kanadas, Australiens, Neuseelands, Südafrikas, Pakistans und Britisch-Ceylons gekrönt. Charles war damals drei Jahre alt. Nun ist er an der Reihe.

Nachdem die Queen im September gestorben ist, wurde automatisch ihr ältester Sohn, Charles, der neue König. Es gibt niemals eine Zeit, in der das Königreich ohne Monarchen ist. Die feierliche Krönung des neuen Souveräns findet dann in der Regel einige Monate nach der Thronbesteigung statt - so auch bei Charles. Wie der Buckingham Palace mitteilte, wird er am 6. Mai 2023 gekrönt. In der Geschichte Großbritanniens gab es keinen König, der zum Zeitpunkt seiner Krönung älter war als er.

Großer Moment: Im Mai wird Charles feierlich in der Westminster Abbey gekrönt. Bildrechte: dpa

Krönung von König Charles III.: Das ist bisher bekannt

Traditionsgemäß wird auch der neue König Charles III. vom Erzbischof von Canterbury, dem geistlichen Oberhaupt der Church of England, in der Westminster Abbey gekrönt, gesalbt, gesegnet und geweiht werden. Seit 1066 finden Krönungen in der Kirche statt.

Die letzte Krönung war 1953 eine Sensation: Sie war das erste royale Event, das von Kamerateams begleitet und im TV ausgestrahlt wurde. Vielfach wurde spekuliert, ob Charles' Krönung ähnlich spektakulär ablaufen wird. Royal-Experten bezweifelten das zuletzt. Die englische Zeitung "Daily Mail" berichtete so zum Beispiel, dass zu Charles' Krönung im nächsten Jahr lediglich 2.000 Gäste erwartet werden würden. Das wären 6.000 weniger als bei der Krönung seiner Mutter. Der "Telegraph" will wissen, dass die Zeremonie statt drei Stunden nur 60 Minuten dauern wird.

Vergangenheit trifft auf Zukunft

Zu den Gerüchten äußerte sich das Königshaus nicht. Jedoch wird in der offiziellen Pressemitteilung angedeutet, dass Charles der Krönung durchaus einen individuellen Touch verleihen wird. So soll bei aller Tradition auch der "Geist der Moderne" mitschwingen. Kernelemente der über tausendjährigen Zeremonie werden dennoch beibehalten.

Diese Krone wird Charles tragen

Wie seine Vorgänger auf dem Thron wird auch König Charles III. wahrscheinlich mit der Edwardskrone gekrönt werden.

Die Last der Krone: Die Edwardskrone wiegt über zwei Kilogramm. Bildrechte: dpa

Sie ist die älteste der britischen Königskronen und wird ausschließlich von regierenden Monarchen während der Krönungszeremonie getragen. Sie wurde 1661 angefertigt, ist aus massivem Gold, mit 444 Edelsteinen und Perlen besetzt. Die Edwardskrone wiegt mehr als zwei Kilogramm und ist über 30 Zentimeter hoch.

Auch Königsgemahlin Camilla wird während der Zeremonie in der Westminster Abbey gekrönt. Fraglich ist, welche Krone Camilla tragen wird.

Nicht nur Charles, sondern auch Camilla wird am 6. Mai 2023 gekrönt. Bildrechte: dpa

Wahrscheinlich ist die Queen Mary-Krone mit dem berühmten Koh-i-Noor-Diamanten - er gilt als einer der größten Diamanten der Welt. Schon Queen Mum trug die Krone während der Krönungszeremonie ihres Mannes.

Zuletzt trug Queen Mum die Queen-Mary-Krone. Wird Camilla im Mai ebenfalls das Schmuckstück aus Platin tragen? Bildrechte: dpa