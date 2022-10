Nachdem die Queen im September gestorben ist, wurde ihr ältester Sohn Charles der neue König. Es gibt niemals eine Zeit, in der das Königreich ohne Monarchen ist. Die feierliche Krönung des neuen Souveräns findet dann in der Regel einige Monate nach der Thronbesteigung statt - so auch bei Charles. Wie der Buckingham Palace mitteilte, wird er am 6. Mai 2023 gekrönt. In der Geschichte Großbritanniens gab es keinen König, der zum Zeitpunkt seiner Krönung älter war als er.