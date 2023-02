Der britische König Charles III. will nun doch mehr Gäste zu seiner Krönung im Mai einladen als zunächst geplant. Das berichtet der britische «Telegraph». Demnach führe der Palast Gespräche mit den Verantwortlichen in der Westminster Abbey, wie man die Kapazitäten der Kirche erweitern könne. Bislang war von 2.000 geladenen Gästen die Rede gewesen - ein deutlich kleinerer Rahmen als bei der Krönung von Queen Elizabeth II. vor 70 Jahren mit rund 8.000 Gästen.

In dem Bestreben, die Krönung am 6. Mai möglichst inklusiv und modern zu gestalten, soll das Plus an Gästen vor allem Vertretern von gemeinnützigen Organisationen und Personen, die das heutige, vielfältige Großbritannien repräsentieren, zugutekommen. Sie würden sich dabei in Royals und Politiker aus aller Welt einreihen und der Krönung beiwohnen. Wie die britische Presse weiter berichtet, sollen Camillas Enkelkinder bei der Zeremonie eine tragende Rolle spielen - ebenso wie Charles' Enkel George, der eines Tages wohl selbst den Thron besteigen wird. Von Charles' Enkelkindern Archie und Lilibet, den Kindern von Prinz Harry und Herzogin Meghan, ist keine Rede.