Der britische König Charles III. will nun doch mehr Gäste zu seiner Krönung im Mai einladen als zunächst geplant. Das berichtet der britische "Telegraph". Demnach führe der Palast Gespräche mit den Verantwortlichen in der Westminster Abbey, wie man die Kapazitäten der Kirche erweitern könne. Bislang war von 2.000 geladenen Gästen die Rede - ein deutlich kleinerer Rahmen als bei der Krönung von Queen Elizabeth II. vor 70 Jahren mit rund 8.000 Gästen.

Laut "Telegraph" gibt es noch eine Änderung zu früheren Traditionen. Demnach wollen Charles und Camilla wohl nicht die rund 260 Jahre alte goldene Staatskutsche für die Anfahrt zur Westminster Abbey nutzen, sondern eine schlichtere. Grund dafür könnte Komfort sein. Queen Elizabeth II. hatte in der BBC-Doku "The Coronation" verraten, dass das royale Gefährt gar nicht so bequem sei. Sie habe bei der Fahrt in der Kutsche zu ihrer Krönung praktisch nur auf Sprungfedern gesessen, die mit Leder überzogen waren. "Ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen".