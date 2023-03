Ticker zur Krönung am 6. Mai Alles zur Krönung von König Charles: Führungen zum Krönungsort nur auf Socken

Hauptinhalt

König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland ist Charles III. bereits seit dem Tod der Queen am 8. September 2022. Doch erst am 6. Mai 2023 findet in der Londoner Westminster Abbey seine Krönung statt. Eine Zeremonie, zu der Tausende Gäste erwartet werden. Was ist zu den Feierlichkeiten bereits bekannt? Unser Ticker hält Sie auf dem Laufenden!