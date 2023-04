Außerdem teilte das Königshaus ein neues Porträt des Paares im Drawing Room des Buckingham-Palastes mit der Öffentlichkeit, auf dem beide lächeln und vertraut Arm in Arm stehen. Der freudige Anlass für den neuen Schnappschuss: Charles und Camilla feiern am 9. April ihren 18. Hochzeitstag.

05.04.2023 | Prinz George und Camillas Enkel sind Ehrenpagen bei Krönungszeremonie

Eine große Aufgabe für junge Menschen: Sowohl Prinz George, ältester Sohn von Prinz William und Herzogin Kate, als auch Camillas Enkel Guy, Louis und Freddy sowie vier weitere Jungen aus dem Familien- und Freundeskreis des Königspaars, werden die Krönungszeremonie als Ehrenpagen begleiten.



Die Ehrenpagen sind Teil der Prozession und übernehmen verschiedene kleinere Aufgaben.

Darf die Krönungszeremonie als Ehrenpage begleiten: Prinz George. Bildrechte: IMAGO / ANP

27.03.2023 | Nach Absagen von Adèle, Harry Styles und Elton John: Snoop Dogg möchte für König Charles spielen

Auf Schloss Windsor für den frisch gekrönten König Charles III. spielen? Hip-Hop-Star Snoop Dogg wartet nur noch auf die entsprechende Einladung. Das zumindest soll er der britischen Boulevardzeitung "The Sun" verraten haben.



Dem britischen Königshaus - insbesondere der verstorbenen Queen Elizabeth II. - fühlt sich der Rapper eng verbunden. Der Grund dafür: Im Jahr 1993 wurde Snoop Dogg wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Gegen Kaution kam er auf freien Fuß. Diese Zeit wollte er nutzen, um auch in Großbritannien sein neues Album "Doggystyle" zu promoten. Doch dort wollte man ihn ausweisen.



Erst die Queen höchstpersönlich soll mit einer Bemerkung dafür gesorgt haben, dass er bleiben durfte. Was genau die damalige Königin gesagt hat? Dass ihre Enkel Snoop Doggy Dogg lieben würden ... Im Januar 1996 wurde Snoop Dogg übrigens freigesprochen.



Vielleicht können die Prinzen William und Harry dieses Mal bei ihrem Vater ein gutes Wort für den Hip-Hop-Star einlegen? Denn an hochkarätiger musikalischer Besetzung scheint es dem Rahmenprogramm zur Krönung noch zu mangeln. Adèle, Harry Styles und Elton John sollen bereits abgesagt haben.

Würde die Krönung von König Charles III. gerne musikalisch bereichern: Hip-Hop-Star Snoop Dogg. Bildrechte: dpa

24.03.2023 | Westminster Abbey bietet Führungen zu Krönungsort an - auf Socken

Besucher der Westminster Abbey in London dürfen kurz nach der Krönung von König Charles III. erstmals den Bereich der Kirche betreten, in dem der Monarch bei der Zeremonie sitzen wird. Bedingung: Die Besichtigung ist nur auf Strümpfen erlaubt - keine Schuhe! So soll bei der Sonderführung "Crown and Church" der empfindliche Mosaikboden geschützt werden.

Um den Mosaikboden zu schützen, darf er nur ohne Schuhe betreten werden. Bildrechte: dpa

Der Boden, auf dem der Krönungsstuhl stehen wird, stammt aus dem 13. Jahrhundert und wurde von italienischen Kunsthandwerkern ausgeschmückt. Er gilt als einer der größten Kunstschätze des Mittelalters in Großbritannien. Er war etwa 150 Jahre lang - und auch bei der Krönung von Charles' Mutter Queen Elizabeth II. 1953 - von einem Teppich verdeckt. Bei der Krönung von Charles III. soll er aber sichtbar sein.

Die Führung kostet kostet 15 Pfund (17 Euro) pro Person, zusätzlich zum Eintrittspreis von 27 Pfund für Erwachsene und wird vom 15. Mai bis zum 29. Juli angeboten.

14.03.2023 | Erste Sonderbriefmarken mit Charles-Profil veröffentlicht

Die ersten Münzen mit seinem Konterfei sind bereits im Umlauf, nun ziert das Porträt von König Charles auch Sonderbriefmarken. Der Post-Dienstleister Royal Mail veröffentlichte einen Satz Sonderbriefmarken, bei denen das silberne Antlitz des Monarchen scherenschnittartig in der linken oberen Ecke zu sehen ist. Anders als seine Mutter Queen Elizabeth II. trägt Charles darauf keine Krone.



Das Briefmarken-Set aus zehn verschiedenen Blumen sei eine Anspielung auf die Pflanzenliebe des 74-Jährigen, betonte die Royal Mail. Zu den abgebildeten Blüten gehört unter anderem die Duftende Platterbse, eine der Lieblingsblumen der gestorbenen Queen, sowie die Sonnenblume, die als Symbol für die Solidarität mit der Ukraine im Krieg gegen Russland steht. Auf den neuen Sondermarken mit dem Porträt von König Charles III. ist unter anderem eine Platterbse zu sehen, eine Lieblingsblume der verstorbenen Queen. Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Media | Royal Mail

Das Profil des Königs zeigt auf den neuen Marken ausnahmsweise nach rechts. Das ist bei Sonderbriefmarken möglich, wenn es besser zum Design passt.



Auf Standardmarken blicken die britischen Monarchen traditionell nach links - so auch Charles, wenn vom 4. April an die ersten regulären "stamps" mit seinem Profil in den Verkauf gehen. Auf den Standardmarken, die ab 4. April verkauft werden, blickt König Charles traditionell nach links. Bildrechte: dpa

06.03.2023 | Werden Harry und Meghan für die Krönungsfeierlichkeiten nach Großbritannien kommen?