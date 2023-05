Erneuter Paukenschlag bei den Royals? Prinz Harry darf anscheinend in der Westminster Abbey doch bei seinen Verwandten sitzen. Die "Daily Mail" will wissen, dass er das Geschehen von Reihe eins und nicht etwa von Reihe zehn aus verfolgen kann.



"The Sun" berichtete kürzlich unter Berufung auf Insider wie Paul Burrell – ehemaliger Butler von Queen Elizabeth II. und Prinzessin Diana – dass Harry weit hinter seinen Verwandten Platz nehmen soll. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Hat sich der Palast vielleicht kurzfristig umentschieden? Man weiß es nicht …



In jedem Fall dürften Beobachter an diesem Tag ein besonderes Auge auf Harry haben, denn: Es wird das erste Treffen zwischen Prinz Harry und seiner Familie seit Veröffentlichung seiner kontrovers diskutierten Biografie "Spare" sein.