Hunderttausende Zuschauer werden am Samstag im Zentrum der britischen Hauptstadt erwartet, sie alle wollen einen Blick auf den neuen König und die Königsfamilie erhaschen. Kein Wunder also, dass der Andrang für die erste Reihe groß ist und frühzeitig beginnt. Auch zahlreiche Besucher und Royal-Fans aus dem Ausland zieht die bevorstehende Krönung an, schließlich ist es die erste seit 1953.

Der kleine George, der bei der Krönung von Opa Charles einer der Ehrenpagen sein darf, wird von seiner Mutter tatkräftig auf seine erste wichtige Rolle vorbereitet.



Wie die Adelsexpertin Ingrid Seward gegenüber "Mirror" berichtet, muss der kleine Prinz die sechs Stationen der Krönung lernen: die Bestätigung, der Schwur, die Salbund, die Investitur, die Inthronation und die Huldigung.



Damit auch alles klappt, soll Mama Kate das anhand von kleinen Rollenspielen mit ihm üben. Schon in den Osterferien sollen alle gemeinsam die Krönung auf lustige Art und Weise nachgespielt haben. Auch die Westminster Abbey muss George ganz genau kennen. Dafür hätten sich seine Eltern überlegt, die virtuelle Online-Tour durch die Abtei zu nutzen. Für seinen Job als Ehrenpagen bei der Krönung bekommt Prinz George Nachhilfe von Mama Kate. Bildrechte: IMAGO/i Images

Erneuter Paukenschlag bei den Royals? Prinz Harry darf anscheinend in der Westminster Abbey doch bei seinen Verwandten sitzen. Die "Daily Mail" will wissen, dass er das Geschehen von Reihe eins und nicht etwa von Reihe zehn aus verfolgen kann.



"The Sun" berichtete kürzlich unter Berufung auf Insider wie Paul Burrell – ehemaliger Butler von Queen Elizabeth II. und Prinzessin Diana – dass Harry weit hinter seinen Verwandten Platz nehmen soll. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Hat sich der Palast vielleicht kurzfristig umentschieden? Man weiß es nicht …



In jedem Fall dürften Beobachter an diesem Tag ein besonderes Auge auf Harry haben, denn: Es wird das erste Treffen zwischen Prinz Harry und seiner Familie seit Veröffentlichung seiner kontrovers diskutierten Biografie "Spare" sein. Prinz Harry hat Grund zu lachen: Angeblich darf er bei der Krönung nun doch ganz vorn mit dabei sein. Bildrechte: Getty Images

30.04.2023 | Krönungszeremonie soll vielfältiger als je zuvor sein

Bei der Krönung von Charles III. wird erstmals anderen Religionen und den im Vereinigten Königreich gesprochenen keltischen Sprachen eine besondere Rolle zuteil. Das gab das Büro des Erzbischofs von Canterbury bekannt, der die Zeremonie am kommenden Samstag leiten wird.

Vertreter des muslimischen, jüdischen, hinduistischen und buddhistischen Glaubens sowie der Sikh nehmen dem Programm zufolge dabei eine aktive Rolle ein. Am Ende der Zeremonie werden die Vertreter der anderen Religionen gemeinsam ein Grußwort sprechen und an Charles gerichtet erklären, dass sie als "Nachbarn im Glauben den Wert des Dienstes an der Allgemeinheit anerkennen".

Nach Angaben des britischen Königshauses soll die Krönung die Vielfalt Großbritanniens widerspiegeln. Erstmals sollen deshalb Texte auch in den anderen im Vereinigten Königreich gesprochenen Sprachen verlesen werden: Walisisch sowie das schottische und das irische Gälisch. Charles III. will in seiner Krönungszeremonie die Vielfalt des Vereinigten Königsreichs repräsentiert sehen. Bildrechte: Getty Images

30.04.2023 | Krönungsrobe für Queen Camilla präsentiert