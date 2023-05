In Vorbereitung auf die große Krönungszeremonie am 6. Mai lud König Charles III. am Mittwoch zu einer Gartenparty in den Buckingham Palace ein. Unter den Gästen tummelten sich zahlreiche Prominente, wie zum Beispiel Lionel Richie - dem Dresscode entsprechend mit Zylinder und im feinen Zwirn. Er wird auch beim großen Krönungskonzert am Sonntag auftreten.



Der "Daily Mail" verriet Lionel Richie, wie aufgeregt er wirklich vor dem großen Tag ist: "In deiner Karriere gibt es Oscars, dann Grammys und dann eine Krönung. Willst du mich veräppeln? So etwas passiert nicht jeden Tag, also bin ich aufgeregt? Auf jeden Fall! Das wird das Beste, was es je gab."



Auch bei der eigentlichen Krönungszeremonie in der Westminster Abbey wird der Musiker vor Ort sein. "Zwickt mich mal jemand. Ich versuche wirklich, ruhig zu bleiben. Ich bin wie ein Kind zur Weihnachtszeit. Und die Beziehung, die ich zu King Charles habe, ist einfach wunderbar." Er halte den Monarchen für einen Menschen, der sich kümmere. "Er legt selbst Hand an."