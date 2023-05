In Großbritannien wird jetzt sogar das Bahnfahren zu einer royalen Angelegenheit. Zum verlängerten Krönungswochenende werden Bahnreisende vom König höchstpersönlich zur Vorsicht aufgefordert.



Denn Charles hat gemeinsam mit seiner Frau, Königin Camilla, eine Bahndurchsage aufgenommen, die im gesamten Bahn- und U-Bahn-Streckennetz von Großbritannien zu hören sein wird.



"Meine Frau und ich wünschen Ihnen und Ihren Familien ein wunderbares Krönungswochenende. Wohin auch immer Sie reisen, wir hoffen Sie haben eine sichere und angenehme Reise." Der König schließt mit dem in der Londoner Tube häufig zu hörenden: "Please mind the gap" (Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante).

Schlechte Neuigkeiten für Camilla: Ihr Ehrenpage, Enkel Gus, hat sich den Arm gebrochen.



Eigentlich soll Gus seiner Oma bei der Krönung helfen, ihre schwere Robe durch die Gänge der Westminster Abbey zu tragen. Doch trotz Handicap will sich der Junge seine ehrenvolle Aufgabe laut "Daily Mail" nicht nehmen lassen. Der Gips kam rechtzeitig zur Krönung ab, am Samstag wird Gus nur noch eine Schlinge tragen müssen.



Seinen Arm hat sich Camillas Enkel im Urlaub bei einem Fahrradunfall gebrochen.

Gus ist das Kind von Laura Lopes, Camillas Tochter. Bildrechte: IMAGO / Parsons Media

Dieses Rezept schmeckt vielen gar nicht: Anlässlich der Krönung am Samstag haben Charles und Camilla vor einigen Wochen ihre ganz persönliche Leibspeise mit der Öffentlichkeit geteilt: Eine deftige "Coronation Quiche" mit Käse, Saubohnen und Spinat – das Rezept wurde extra für das Royal-Event kreiiert.



Direkt zu Beginn gab es negative Stimmen: Eine Quiche, die ja typisch französisch ist, als britisches Krönungs-Rezept? Mmmh...das passte einigen nicht in den Gaumen – Verzeihung – Kram. Dabei hatte der Palast mit der "Coronation Quiche" alles richtig machen wollen: Das offizielle Gericht zur Krönung sollte vegetarierfreundlich, nicht zu teuer und kompliziert sein.



Doch: Gourmet-Experten aus Frankreich decken nun in der "Times" auf: Die Krönungs-Quiche sei streng genommen gar keine Quiche. "Ich würde es höchstens als herzhafte Tarte bezeichnen", so Laurent Miltgen-Delinchamp von der Zunft der Quiche Lorraine.

Tarte oder Quiche? Das ist hier die Frage... Bildrechte: dpa

Zur Krönung kommen am Samstag nicht nur zahlreiche Royals, sondern auch absolute A-Promis wie die Beckhams, Tom Cruise oder Lionel Richie. Doch einer fehlt: Russell Crowe. Und das, obwohl der Schauspieler in der Vergangenheit eng mit Charles und seiner Familie in Kontakt stand. Was ist passiert?



In der Radioshow "Triple M Breakfast Brisbane" hat Russell Crowe überlegt, warum bei ihm keine Einladung ins Haus flatterte. Seine Vermutung: Beim letzten Treffen mit den Royals hat er ganz schön daneben gegriffen ... Etikette und Royal-Knigge sind nicht so seins.



Russell Crowe wurde vor einigen Jahren dem damaligen Thronfolger Charles und seinen Söhnen vorgestellt. Was für eine Ehre! Für das Zusammentreffen wurde er vom königlichen Kammerdiener genauestens gebrieft - leider vergeblich. "Hören Sie zu, wenn Sie mit einem Prinzen reden, sprechen Sie ihn so und so und so und so an", erinnert sich Russell Crowe. Mit den Anweisungen konnte er nicht viel anfangen: "Das Ding ist, dieses 'Eure Hoheit' liegt einfach nicht in meiner Natur. Ich habe Prinz Harry und William 'Kumpel' genannt. Der Kammerherr wäre fast in Ohnmacht gefallen."

Royal-Schreck Russell Crowe? Kleiner Tipp, falls sie mal auf ein Mitglied der britischen Königsfamilie treffen sollten: "Kumpel" als Ansprache ist eine ganz schlechte Idee... Bildrechte: dpa

