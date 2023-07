06.05.2023 8 Uhr | Typisch englisch: Regenwetter zur Krönung

Petrus meint es offenbar nicht gut mit den britischen Royals. Das Wetter zum Krönungstag soll typisch englisch sein - leider. Für den Zeitraum der Krönungszeremonie ist Regen angesagt, aber nur leichter. Der große Tag von König Charles wird deswegen also nicht gleich ins Wasser fallen! Ganz im Gegenteil - die Vorbereitungen sind in vollem Gange.

Teppiche werden ausgerollt, die letzten Handgriffe werden gemacht und Hunderte Royalfans verbrachten die Nacht auf Samstag bereits entlang der Prachtstraße, um die besten Plätze zu finden. Einige Hartgesottene campierten dort bereits seit Tagen. Ob Hüte, Brillen, Perücken oder Kleidung - die englische Flagge flutet die Straßen Londons. Und natürlich sind auch schon zahlreiche Pappaufsteller des Königspaars. Kein Sonnenschein zur Krönung: Am großen Tag von König Charles soll es regnen. Bildrechte: IMAGO / i Images

05.05.2023 | "Please mind the gap": König Charles und Camilla machen Bahnansage

In Großbritannien wird jetzt sogar das Bahnfahren zu einer royalen Angelegenheit. Zum verlängerten Krönungswochenende werden Bahnreisende vom König höchstpersönlich zur Vorsicht aufgefordert.



Denn Charles hat gemeinsam mit seiner Frau, Königin Camilla, eine Bahndurchsage aufgenommen, die im gesamten Bahn- und U-Bahn-Streckennetz von Großbritannien zu hören sein wird. Durch Großbritanniens Züge und U-Bahnen tönt bald Charles' Stimme. Bildrechte: dpa





"Meine Frau und ich wünschen Ihnen und Ihren Familien ein wunderbares Krönungswochenende. Wohin auch immer Sie reisen, wir hoffen Sie haben eine sichere und angenehme Reise." Der König schließt mit dem in der Londoner Tube häufig zu hörenden: "Please mind the gap" (Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante).

05.05.2023 | Camillas Ehrenpage kommt mit gebrochenem Arm zur Krönung

Schlechte Neuigkeiten für Camilla: Ihr Ehrenpage, Enkel Gus, hat sich den Arm gebrochen.



Eigentlich soll Gus seiner Oma bei der Krönung helfen, ihre schwere Robe durch die Gänge der Westminster Abbey zu tragen. Doch trotz Handicap will sich der Junge seine ehrenvolle Aufgabe laut "Daily Mail" nicht nehmen lassen. Der Gips kam rechtzeitig zur Krönung ab, am Samstag wird Gus nur noch eine Schlinge tragen müssen.



Seinen Arm hat sich Camillas Enkel im Urlaub bei einem Fahrradunfall gebrochen.

Gus ist das Kind von Laura Lopes, Camillas Tochter. Bildrechte: IMAGO / Parsons Media

05.05.2023 | Wirbel um Krönungs-Quiche

Dieses Rezept schmeckt vielen gar nicht: Anlässlich der Krönung am Samstag haben Charles und Camilla vor einigen Wochen ihre ganz persönliche Leibspeise mit der Öffentlichkeit geteilt: Eine deftige "Coronation Quiche" mit Käse, Saubohnen und Spinat – das Rezept wurde extra für das Royal-Event kreiiert.



Direkt zu Beginn gab es negative Stimmen: Eine Quiche, die ja typisch französisch ist, als britisches Krönungs-Rezept? Mmmh...das passte einigen nicht in den Gaumen – Verzeihung – Kram. Dabei hatte der Palast mit der "Coronation Quiche" alles richtig machen wollen: Das offizielle Gericht zur Krönung sollte vegetarierfreundlich, nicht zu teuer und kompliziert sein.



Doch: Gourmet-Experten aus Frankreich decken nun in der "Times" auf: Die Krönungs-Quiche sei streng genommen gar keine Quiche. "Ich würde es höchstens als herzhafte Tarte bezeichnen", so Laurent Miltgen-Delinchamp von der Zunft der Quiche Lorraine.

Tarte oder Quiche? Das ist hier die Frage... Bildrechte: dpa

05.05.2023 | Zu ungehobelt? Deshalb ist Russell Crowe nicht zur Krönung eingeladen

Zur Krönung kommen am Samstag nicht nur zahlreiche Royals, sondern auch absolute A-Promis wie die Beckhams, Tom Cruise oder Lionel Richie. Doch einer fehlt: Russell Crowe. Und das, obwohl der Schauspieler in der Vergangenheit eng mit Charles und seiner Familie in Kontakt stand. Was ist passiert?



In der Radioshow "Triple M Breakfast Brisbane" hat Russell Crowe überlegt, warum bei ihm keine Einladung ins Haus flatterte. Seine Vermutung: Beim letzten Treffen mit den Royals hat er ganz schön daneben gegriffen ... Etikette und Royal-Knigge sind nicht so seins.



Russell Crowe wurde vor einigen Jahren dem damaligen Thronfolger Charles und seinen Söhnen vorgestellt. Was für eine Ehre! Für das Zusammentreffen wurde er vom königlichen Kammerdiener genauestens gebrieft - leider vergeblich. "Hören Sie zu, wenn Sie mit einem Prinzen reden, sprechen Sie ihn so und so und so und so an", erinnert sich Russell Crowe. Mit den Anweisungen konnte er nicht viel anfangen: "Das Ding ist, dieses 'Eure Hoheit' liegt einfach nicht in meiner Natur. Ich habe Prinz Harry und William 'Kumpel' genannt. Der Kammerherr wäre fast in Ohnmacht gefallen."

Royal-Schreck Russell Crowe? Kleiner Tipp, falls sie mal auf ein Mitglied der britischen Königsfamilie treffen sollten: "Kumpel" als Ansprache ist eine ganz schlechte Idee... Bildrechte: dpa

04.05.2023 | Charles lädt zur Gartenparty

In Vorbereitung auf die große Krönungszeremonie am 6. Mai lud König Charles III. am Mittwoch zu einer Gartenparty in den Buckingham Palace ein. Unter den Gästen tummelten sich zahlreiche Prominente, wie zum Beispiel Lionel Richie - dem Dresscode entsprechend mit Zylinder und im feinen Zwirn. Er wird auch beim großen Krönungskonzert am Sonntag auftreten.



Der "Daily Mail" verriet Lionel Richie, wie aufgeregt er wirklich vor dem großen Tag ist: "In deiner Karriere gibt es Oscars, dann Grammys und dann eine Krönung. Willst du mich veräppeln? So etwas passiert nicht jeden Tag, also bin ich aufgeregt? Auf jeden Fall! Das wird das Beste, was es je gab."



Auch bei der eigentlichen Krönungszeremonie in der Westminster Abbey wird der Musiker vor Ort sein. "Zwickt mich mal jemand. Ich versuche wirklich, ruhig zu bleiben. Ich bin wie ein Kind zur Weihnachtszeit. Und die Beziehung, die ich zu King Charles habe, ist einfach wunderbar." Er halte den Monarchen für einen Menschen, der sich kümmere. "Er legt selbst Hand an."

03.05.2023 | Beste Sicht auf den König: Erste Zuschauer schlagen ihre Zelte auf

Bereits Tage vor der Krönung von König Charles haben sich hartgesottene Royal-Fans die besten Plätze gesichert. Um die Prozession zur Westminster Abbey und zurück am Samstag (6. Mai) aus nächster Nähe verfolgen zu können, haben sich einige Zuschauer bereits mit Zelt und Campingausrüstung am Wegesrand häuslich niedergelassen. Vor dem Fernseher zu sitzen genügt einigen Fans offenbar nicht, denn: "Man muss sie mit eigenen Augen sehen", so ein Royal-Fan gegenüber AFP.

Hunderttausende Zuschauer werden am Samstag im Zentrum der britischen Hauptstadt erwartet, sie alle wollen einen Blick auf den neuen König und die Königsfamilie erhaschen. Kein Wunder also, dass der Andrang für die erste Reihe groß ist und frühzeitig beginnt. Auch zahlreiche Besucher und Royal-Fans aus dem Ausland zieht die bevorstehende Krönung an, schließlich ist es die erste seit 1953.

02.05.2023 | Nachhilfe von Mama: So übt Prinz George für die Krönung

Der kleine George, der bei der Krönung von Opa Charles einer der Ehrenpagen sein darf, wird von seiner Mutter tatkräftig auf seine erste wichtige Rolle vorbereitet.



Wie die Adelsexpertin Ingrid Seward gegenüber "Mirror" berichtet, muss der kleine Prinz die sechs Stationen der Krönung lernen: die Bestätigung, der Schwur, die Salbund, die Investitur, die Inthronation und die Huldigung.



Damit auch alles klappt, soll Mama Kate das anhand von kleinen Rollenspielen mit ihm üben. Schon in den Osterferien sollen alle gemeinsam die Krönung auf lustige Art und Weise nachgespielt haben. Auch die Westminster Abbey muss George ganz genau kennen. Dafür hätten sich seine Eltern überlegt, die virtuelle Online-Tour durch die Abtei zu nutzen. Für seinen Job als Ehrenpagen bei der Krönung bekommt Prinz George Nachhilfe von Mama Kate. Bildrechte: IMAGO/i Images

01.05.2023 | Mittendrin statt außen vor: Hier darf Prinz Harry Platz nehmen

Erneuter Paukenschlag bei den Royals? Prinz Harry darf anscheinend in der Westminster Abbey doch bei seinen Verwandten sitzen. Die "Daily Mail" will wissen, dass er das Geschehen von Reihe eins und nicht etwa von Reihe zehn aus verfolgen kann.



"The Sun" berichtete kürzlich unter Berufung auf Insider wie Paul Burrell – ehemaliger Butler von Queen Elizabeth II. und Prinzessin Diana – dass Harry weit hinter seinen Verwandten Platz nehmen soll. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Hat sich der Palast vielleicht kurzfristig umentschieden? Man weiß es nicht …



In jedem Fall dürften Beobachter an diesem Tag ein besonderes Auge auf Harry haben, denn: Es wird das erste Treffen zwischen Prinz Harry und seiner Familie seit Veröffentlichung seiner kontrovers diskutierten Biografie "Spare" sein. Prinz Harry hat Grund zu lachen: Angeblich darf er bei der Krönung nun doch ganz vorn mit dabei sein. Bildrechte: Getty Images

30.04.2023 | Krönungszeremonie soll vielfältiger als je zuvor sein

Bei der Krönung von Charles III. wird erstmals anderen Religionen und den im Vereinigten Königreich gesprochenen keltischen Sprachen eine besondere Rolle zuteil. Das gab das Büro des Erzbischofs von Canterbury bekannt, der die Zeremonie am kommenden Samstag leiten wird.

Vertreter des muslimischen, jüdischen, hinduistischen und buddhistischen Glaubens sowie der Sikh nehmen dem Programm zufolge dabei eine aktive Rolle ein. Am Ende der Zeremonie werden die Vertreter der anderen Religionen gemeinsam ein Grußwort sprechen und an Charles gerichtet erklären, dass sie als "Nachbarn im Glauben den Wert des Dienstes an der Allgemeinheit anerkennen".

Nach Angaben des britischen Königshauses soll die Krönung die Vielfalt Großbritanniens widerspiegeln. Erstmals sollen deshalb Texte auch in den anderen im Vereinigten Königreich gesprochenen Sprachen verlesen werden: Walisisch sowie das schottische und das irische Gälisch. Charles III. will in seiner Krönungszeremonie die Vielfalt des Vereinigten Königsreichs repräsentiert sehen. Bildrechte: Getty Images

30.04.2023 | Krönungsrobe für Queen Camilla präsentiert

Camilla wird nach ihrer Krönung eine eigens hergestellte Robe tragen. Wie jetzt bekannt gegeben wurde, ist der Umhang aus violettem Samt und mit Goldfäden bestickt.

"Zum ersten Mal sind Insekten, darunter Bienen und ein Käfer, auf dem Krönungsgewand zu sehen, die sich auf die Themen Natur und Umwelt beziehen und die Zuneigung Ihrer Majestäten zur Natur widerspiegeln", hieß es aus dem Palast.

Um Camillas Ehemann König Charles III. zu würdigen, ist Rittersporn, eine seiner Lieblingsblumen, in das Motiv eingearbeitet, Maiglöckchen erinnern an Camillas Schwiegermutter Queen Elizabeth II. Gezeigt werden auch die nationalen Symbole für England (Rose), Schottland (Distel) und Irland (Kleeblatt) sowie weitere Pflanzen. Motive aus der Natur und der Pflanzenwelt zieren Camillas Robe. Bildrechte: dpa

29.04.2023 | Tom Cruise und "Winnie the Pooh" sind eingeladen

Wie der Palast mitteilt, werden beim "Krönungskonzert" für König Charles III. auch Hollywoodstar Tom Cruise und die beliebte Comicfigur "Winnie-the-Pooh" eine Rolle spielen. Damit steigt die Erwartung an die Veranstaltung, die am 7. Mai auf Schloss Windsor stattfinden soll.