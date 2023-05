Warum findet die Krönung in der Westminster Abbey statt? Schon seit dem Jahr 1066, als William der Eroberer England mit seiner Armee einnahm, werden in der Westminster Abbey britische Königinnen und Könige gekrönt. Sage und schreibe 38 Krönungszeremonien haben bisher in der Kathedrale stattgefunden. Westminster Abbey ist außerdem der Schauplatz für viele weitere wichtige royale Events. Beispielsweise fandem hier auch Dianas-Trauergottesdienst oder William und Kates Hochzeit statt.

Warum findet die Krönung in der Westminster Abbey statt? Schon seit dem Jahr 1066, als William der Eroberer England mit seiner Armee einnahm, werden in der Westminster Abbey britische Königinnen und Könige gekrönt. Sage und schreibe 38 Krönungszeremonien haben bisher in der Kathedrale stattgefunden. Westminster Abbey ist außerdem der Schauplatz für viele weitere wichtige royale Events. Beispielsweise fandem hier auch Dianas-Trauergottesdienst oder William und Kates Hochzeit statt.

Warum findet die Krönung in der Westminster Abbey statt? Schon seit dem Jahr 1066, als William der Eroberer England mit seiner Armee einnahm, werden in der Westminster Abbey britische Königinnen und Könige gekrönt. Sage und schreibe 38 Krönungszeremonien haben bisher in der Kathedrale stattgefunden. Westminster Abbey ist außerdem der Schauplatz für viele weitere wichtige royale Events. Beispielsweise fandem hier auch Dianas-Trauergottesdienst oder William und Kates Hochzeit statt. Bildrechte: dpa

Spannend: Bei der Krönung von Queen Elizabeth II. sahen laut BBC weltweit geschätzte 277 Millionen Menschen zu. In Großbritannien stieg die Zahl der privaten TV-Geräte von wenigen Hunderttausend auf vier Millionen.



Um die Krönung auch in Kanada, dessen Staatsoberhaupt Elizabeth II. war, zeigen zu können, wurden extra Flugzeuge mit den Filmrollen an Bord an die Westküste des Landes beordert - Satellitenfernsehen gibt es noch nicht. So konnte das Event zwar nicht live, aber zumindest zeitversetzt gesendet werden.



Bei Charles werden in der Westminster Abbey etwa 2.000 Gäste vor Ort dabei sein. Wie viele Menschen das Royale Ereignis im TV verfolgen werden, steht noch in den Sternen.



BRISANT/dpa/dw.com/YouTube/stern.de/SWR2 Wissen