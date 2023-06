01.06.2023 | Jordanien im Hochzeitsfieber: Kronprinz Hussein heiratet

Im jordanischen Königshaus steht dieses Jahr alles im Zeichen der Liebe: Nachdem im März Prinzessin Iman, die älteste Tochter von König Abdullah II. und Königin Rania von Jordanien, geheiratet hat, schreitet heute ihr Bruder, der jordanische Thronfolger, zum Altar.

Rajwa Al Saif und Kronprinz Hussein. Das Paar lernte sich über einen Schulfreund des Kronprinzen kennen. Bildrechte: dpa

Da es sich um die Hochzeit des künftigen Königs handelt, fallen die Feierlichkeiten größer und glamouröser aus als bei der Trauung seiner Schwester. Die Gästeliste? Spektakulär. Zu der Zeremonie werden hochrangige Politiker, Royals aus den internationalen Königshäusern sowie die amerikanische First Lady Jill Biden erwartet. Das Königshaus ließ den Hochzeitstag zum Nationalfeiertag erklären, damit alle Menschen im Land an den Feierlichkeiten anlässlich der Trauung teilnehmen können.



Die romantische Zeremonie findet im Palastgarten des Zahran-Palastes in der Landeshauptstadt Amman statt. Rührend: Dort haben sich auch König Abdullah und Königin Rania vor fast 30 Jahren das Jawort gegeben. An der Zeremonie werden rund 140 Gäste teilnehmen.



Diese royalen Gäste werden unter anderem erwartet:



Prinz William und Prinzessin Kate

Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden

Kronprinz Haakon von Norwegen

Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary von Dänemark

Königin Maxima und König Willem-Alexander mit Prinzessin Amalia der Niederlande

König Philippe von Belgien mit Prinzessin Elisabeth

Prinz Sébastien von Luxemburg

Juan Carlos und Sofia von Spanien

Prinzessin Hisako Takamado von Japan und ihre Tochter Prinzessin Tsuguko

Margareta und Radu von Rumänien

Kronprinz Al Hussein bin Abdullah II. und seine Frau Rajwa Alseif. Bildrechte: dpa

31.05.2023 | Monaco ehrt Fürst Rainier III.

Fürst Rainier III. hat Monaco erst zu dem gemacht, was es heute ist: ein glamouröses und schillerndes Jetset-Paradies für die Schönen und Reichen. Ein Stadtstaat voller Luxus. Dementsprechend groß wird sein 100. Geburtstag (31.05.) im Fürstentum an der Côte d’Azur gefeiert.

In den mehr als fünf Jahrzehnten seiner Herrschaft (1949 bis 2005) baute Fürst Rainier den Luxushafen des Stadtstaats aus, gründete das weltbekannte Zirkusfestival von Monte-Carlo, konnte die Formel 1 über Jahre im Land halten und brachte durch seine Hochzeit mit Hollywoodstar Grace Kelly Glanz und Glamour nach Monaco.



Fürst Rainier III. gilt als "Gründer-Prinz der Riviera", wird also nicht ohne Grund im Zwergstaat vereehrt. Auf dem Festprogramm ihm zu Ehren stehen heute unter anderen ein großes Volksfest, Konzerte, Tanz und mehrere Ausstellungen über ihn und sein Leben.



Und das verlief abenteuerlich: Der Weg auf den Fürstenthron - alles anderes als einfach. Rainiers Großmutter war eine Varieté-Tänzerin, sein Großvater durfte sie aus Standesgründen nicht heiraten. Immerhin wurde ihm gestattet, seine uneheliche Tochter Charlotte nach Monaco zu holen und dort erziehen zu lassen. 1919 wurde Charlotte als Erbprinzessin legitimiert. Auf den Thron verzichtete sie 1944 und machte Platz für ihren eigenen Sohn: Fürst Rainier III. Da war er gerade einmal 25 Jahre alt.



Innerhalb kürzester Zeit kurbelte er die Wirtschaft und den Tourismus im Staat an - es fehlte nur noch die perfekte Frau an seiner Seite. Die lernte er bei den Filmfestspielen in Cannes kennen: Grace Kelly. Sie erfüllte alle Kriterien für eine First Lady von Monaco: katholisch, glamourös, schön und noch dazu mit einem unbefleckten Image. Seine Liebe zu Grace Kelly bezeichnete er als "das war das größte Glück meines Lebens."

Liebe seines Lebens: Rainier mit Grace Kelly im Sommer 1965. Bildrechte: Getty Images

Die Ehe hielt bis zu Fürstin Gracia Patricias Unfalltod 1982. Von diesem Schicksalsschlag sollte sich Rainier nie mehr erholen.



Rainier überlebte seine Frau um fast 23 Jahre. Bis zum Schluss regierte er trotz wiederkehrender gesundheitlicher Probleme. Ganz so wie es auch auf der Veranstaltungsseite zu seinem 100. Geburtstag steht:

Man muss weder ein großes Land sein, um große Träume zu haben, noch muss man zahlreich sein, um sie zu verwirklichen. Fürst Rainier III.

Bis heute wird Fürst Rainier III. von den Monegassen verehrt. Bildrechte: Getty Images

30.05.2023 | Beim "Royal Run" sind die dänischen Royals sportlich unterwegs

Am Pfingstmontag wurde wieder zum königlichen Lauf geladen. Anlässlich des 50. Geburtstags von Kronzprinz Frederik wurde 2018 der "Royal Run" ins Leben gerufen. In mehreren dänischen Städten wird seitdem am Feiertag um die Wette gelaufen - mittendrin: Kronprinz Frederik und seine Familie.



Mehr als 93.000 Menschen hatten sich für den diesjährigen Lauf angemeldet. Frederik lief nicht nur einmal mit, sondern gleich dreimal. Am Morgen joggte er in Apenrade, anschließend in Herning und abends in Kopenhagen. Auch seine Frau, Kronprinzessin Mary, gab sich mit einer Strecke nicht zufrieden. Neben Nyborg ging sie auch in Nykøbing Falster an den Start.