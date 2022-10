Hat er oder hat er nicht? Es ranken sich zahlreiche Geschichten um den berühmt-berüchtigten König Richard III. – Shakespeare hat ihm sogar ein literarisches Denkmal gesetzt. Bis heute ist das Bild des Monarchen unter den Briten negativ geprägt. Nicht zuletzt deswegen, weil viele in ihm einen Kindermörder sehen. Ob das tatsächlich so ist, will nun ausgerechnet König Charles III. lüften. Laut der britischen "Daily Mail" will er die Gebeine untersuchen lassen, die den beiden Prinzen zugeschrieben werden.

Ist Richard III. wird vielleicht grundlos als Kindermörder verschrien. Oder stimmen die Geschichten um den König? Bildrechte: picture alliance / dpa | The Dean And Chapter Of Leicest

Richard III. und die Prinzen im Tower

Zunächst ein Blick zurück in die Vergangenheit, genauer: In die Epoche der Rosenkriege, in welcher sich die beiden Häuser York und Lancaster bis aufs Blut bekriegten. Nach dem plötzlichen Tod von König Edward IV. im Jahr 1483 standen dessen Söhne Edward und Richard (9 und 12, aus dem Hause York) in der Thronfolge. Doch der Bruder des verstorbenen Königs (aus dem Hause Lancester) riss die Macht an sich und bestieg als Richard III. den Thron. In Folge der Auseinandersetzungen verschwanden die beiden jungen Prinzen spurlos. Zuletzt wurden sie angeblich im Londoner Tower gesehen.

Bis heute fragen sich Historiker: Hat Richard III. seine Neffen etwa ermorden lassen, weil sie als legitime Thronfolger seine Pläne hätten durchkreuzen können? Oder wurden die beiden Kinder ins Exil verbannt?

DNA-Analyse soll Aufschluss bringen

Noch 500 Jahre später lässt der Cold Case die Briten nicht los. Zahlreiche Schriften sind über das Schicksal der Prinzen verfasst worden, jährlich erscheinen neue Theorien und Studien zum Thema.

Dank Charles könnte das Mysterium nun ein für alle Mal geklärt werden. 1674 wurden zwei Kinderleichen im Tower of London gefunden. Schon damals nahm man an, dass es sich bei den Toten um die Prinzen handeln könnte, weswegen sie vom damaligen König Charles II. in der Westminster Abbey bestattet wurden. Sie ruhen also in Grabstätten der Krone, weswegen es für eine Exhumierung und Untersuchung einer Erlaubnis des Monarchen bedarf. Eine DNA-Analyse könnte erstmals Beweise liefern, ob es sich bei den Toten tatsächlich um die Neffen von Richard III. handelt.

Zudem ist es gut möglich, dass anhand der Überreste festgestellt werden kann, ob die Unbekannten eines gewaltsamen Todes gestorben sind.

König Charles III. ist für eine Untersuchung