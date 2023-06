König Charles III. behält die Tradition seiner Mutter bei: Unabhängig vom eigentlichen Geburtstag des amtierenden Monarchen, findet die Geburtstagsparade "Trooping the Colour" im Juni in London statt, weil das Wetter dann einfach schöner ist.



Queen Elizabeth II. hatte am 21.April Geburtstag, Charles hat am 14. November. Und das Wetter passte: Trotz Bewölkung war es am Samstag in London trocken und nicht mehr ganz so heiß wie in den Tagen zuvor, als das Thermometer fast 30 Grad zeigte.