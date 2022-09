In den vergangenen Wochen hat die Beliebtheit der walisischen Hunderasse enorm zugenommen. Das schlägt sich auch im Preis nieder: "Die von registrierten Corgi-Züchtern verlangten Preise haben heute ein neues Hoch erreicht", teilte die Haustier-Plattform "Pets4Homes" am Montag der Nachrichtenagentur AFP mit. Die Preise waren demnach doppelt so hoch wie noch drei Tage zuvor. Für einen der kleinen Hütehunde wurden demnach mehr als 2.500 Pfund, also umgerechnet rund 2.800 Euro, verlangt.