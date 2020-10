Neue Doku gewährt Blick hinter die dänischen Palastmauern

Das zeigt auch eine Doku, die der NDR anlässlich des 80. Geburtstags der Königin gedreht hat. Darin ist etwa zu sehen, wie Königin Margrethe in die Rolle einer Eule schlüpft oder mit Nadeln zwischen den Zähnen Säume absteckt und den Mäusekindern im Ballett "Der Nussknacker" den letzten Schliff gibt. Auch die dänischen Thronfolger treten in die Fußstapfen von Margrethe. Kronprinz Frederik und sein Bruder, Prinz Joachim, verkörpern eine neue, moderne Monarchie. Und in der darf man auch mal mit seinem Schicksal hadern.