Bildrechte: Duchess Of Cambridge/Kensington Palace/AP/dpa

Das dritte und jüngste Kind von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) war am 23. April im St.-Mary's-Hospital in London zur Welt gekommen. Auf einem der beiden Bilder liegt das Baby ganz in Weiß gekleidet auf einem Kissen.