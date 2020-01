Eigentlich bewegt sie sich seit ihrem dritten Lebensjahr sicher auf den Brettern. Doch beim Familien-Skiurlaub zum Jahreswechsel ist es passiert. Ein unglücklicher Sturz - und Estelle von Schweden hatte sich das Schienbein gebrochen. Festgestellt wurde die Fraktur beim Röntgen im Krankenhaus. Dort wurde das verletzte Bein zwar eingegipst, doch danach konnte Estelle den restlichen Urlaub mit ihrer Familie in den Alpen verbringen und war wohlauf. Nur mit dem Skifahren war's das wohl für diese Saison.

Ob Estelles Blessur der Grund für Prinzessin Victorias Absage ihrer Teilnahme an den Trauerfeierlichkeiten für Ari Behn ist? Denn statt der Kronprinzessin wird Ehemann Prinz Daniel nach Oslo reisen. Ursprünglich hatte Victorias Sprecherin ihr Fernbleiben folgendermaßen erklärt: "Das Kronprinzessinnenpaar kannte Ari Behn und schätzte ihn sehr. Aber weil die Trauerfeier mit so kurzer Vorwarnung stattfindet und die Todesnachricht erst so kurze Zeit zurückliegt, ist es nun Prinz Daniel, der die ganze Familie repräsentiert."