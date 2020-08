Wie spanische Medien berichten, hat Juan Carlos das Land bereits am Montag (03. August) verlassen. Demnach soll sich der Vater von König Felipe VI. inzwischen in der Dominikanischen Republik aufhalten und dort zunächst bei Freunden untergekommen sein.

Am Montagabend hatte das Königshaus in Madrid einen Brief von Juan Carlos veröffentlicht, in dem er Felipe seine Absicht mitteilt, wegen der Korruptionsaffäre ins Ausland ziehen zu wollen. Damit gibt der "rey emérito", der emeritierte König, erstmals nach 58 Jahren seine Residenz im königlichen Zarzuela-Palast nordwestlich von Madrid auf. "Angesichts der öffentlichen Auswirkungen, die gewisse vergangene Ereignisse derzeit verursachen", wolle er mit seiner Entscheidung die Arbeit seines Sohnes als Staatschef erleichtern, schrieb Juan Carlos in deutlicher Anspielung auf die vom Obersten Gericht Anfang Juni gegen ihn eingeleiteten Ermittlungen.