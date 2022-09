Der spanische König Felipe VI. und sein Vater, der umstrittene Altkönig Juan Carlos, werden beim Staatsbegräbnis der Queen ihren ersten gemeinsamen Auftritt nach mehr als zweieinhalb Jahren haben. Sowohl Felipe und Königin Letizia als auch Ex-König Juan Carlos und seine Frau Sofía sollen die Einladung zum Staatsakt für die britische Königin Elizabeth II. am Montag in London angenommen haben. Aufgrund verschiedener Affären lebt Juan Carlos seit mehr als zwei Jahren in Abu Dhabi im Exil.