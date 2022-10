Am Sonntagnachmittag (16.10.) trafen König Felipe und Letizia am Flughafen Berlin Brandenburg ein. Vor Ort wurden sie vom spanischen Botschafter Ricardo Martínez, dem stellvertretenden Protokollchef Félix Schwarz sowie María Margarete Gosse, der deutschen Botschafterin in Spanien, empfangen.

Offiziell startete der dreitägige Deutschlandbesuch allerdings erst am Montag (17.10.). Zuletzt haben Felipe und Letizia Deutschland 2014 besucht. Am ersten Tag ihrer Reise erwartete das spanische Königspaar in der Hauptstadt ein vollgepacktes Programm, bevor es für die beiden am Dienstag (18.10.) weiter nach Frankfurt zur Buchmesse ging. BRISANT wirft einen Blick auf den royalen Terminkalender.

Montag: Empfang im Schloss Bellevue und Treff mit Olaf Scholz

Am Montagvormittag wurde das spanische Königspaar von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender mit militärischen Ehren im Schloss Bellevue empfangen. Das Stabsmusikkorps der Bundeswehr spielte dabei beide Nationalhymnen.

Das Stabsmusikkorps der Bundeswehr spielte die deutsche und spanische Nationalhymne. Bildrechte: dpa

Zufall oder geplant? Letizia und Elke Büdenbender trugen beide royalblaue Kleider. Modisch sind die Frauen also schon einmal auf einer Welle.

Modisch im Einklang: Elke Büdenbender (links) und Königin Letizia. Bildrechte: dpa

Auch Felipe und Frank Steinmeier geben sich harmonisch: Im Schloss Bellevue traten die Männer vor die Mikrofone, um sich der gegenseitigen Freundschaft zwischen Deutschland und Spanien zu versichern. "Deutschland und Spanien können sich aufeinander verlassen", so Steinmeier.



Am Abend fand in Bellevue ein Staatsbankett zu Ehren der Gäste aus Madrid statt. Davor stand noch ein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Programm.

Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßt König Felipe VI. Bildrechte: dpa

Dienstag: Gang durchs Brandenburger Tor

Auch der Dienstag ist bei Felipe und Letizia durchgetaktet: Den Tag startete das Königspaar morgens mit einer Teilnahme am Deutsch-Spanischen Forum in Berlin. Dort wird neben Felipe auch der Bundespräsident eine Ansprache halten.



Das Forum wurde 2002 anlässlich des Besuchs des Bundespräsidenten in Madrid ins Leben gerufen und versteht sich als Austauschplattform zwischen den beiden Staaten.