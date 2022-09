Der Adel spielt in Deutschland eine eher untergeordnete Rolle. Es sei denn, er sucht das Rampenlicht. So wie einst Ferfried Prinz von Hohenzollern, der im Jahr 2006 im Reality-Format "Aschenputtel wird Prinzessin" seine Beziehung zu TV-Sternchen Tatjana Gsell mit der Öffentlichkeit teilte.



Jetzt soll der Hohenzollern Prinz "Bild" zufolge im Alter von 79 Jahren in einem Klinikum in München gestorben sein. Was ist über den Hohenzollern-Prinzen bekannt?