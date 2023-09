01.09.2023 | Königin Silvia: Hoher Besuch in der Lausitz

Es ist ihr eine Herzensangelegenheit: Seit ihre eigene Mutter an Demenz erkrankte, setzt sich Königin Silvia für demenzkranke Menschen, Alzheimerpatienten und deren Angehörige ein.



Denn die Königin weiß, wie schwer es ist, einen erkrankten Menschen zu pflegen: Die letzten Monate vor ihrem Tod im Jahr 1997 verbrachte Alice Sommerlath bei ihrer Tochter auf Schloss Drottningholm in der Nähe von Stockholm. Ein Jahr zuvor gründete Silvia in Schweden die Stiftung "Silviahemmet", die sich um eine bessere Versorgung Demenzkranker bemüht.

Zahlreiche royale Fans erwarteten Schwedens Königin. Bildrechte: dpa

Silvias Engagement führte sie jetzt in die Lausitz: Zusammen mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke eröffnete sie in Forst ein ganz besonderes Wohnprojekt. Dazu wurde ein leer stehender Plattenbau im Stadtzentrum saniert und speziell für demente Menschen umgebaut: So gibt es ein Hausnotrufsystem, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erkennt, ob irgendwo Gefahren lauern. Im Notfall ruft es eigenständig Hilfe.



Es gehe darum, den Menschen ein "Leben mit bestmöglicher Qualität bis zum Lebensende zu ermöglichen", sagte die Königin bei ihrem Besuch.



Ihre Message: "Jeder Mensch ist einzigartig, auch in der Demenz."

30.08.2023 | Sofía von Spanien: Abschied von Papa Felipe und Mama Letizia

Adios España - Hello Wales!



Infantin Sofiá tritt in die Fußstapfen ihrer großen Schwester Leonor: Die junge Prinzessin verlässt ihre Heimat Madrid, um im fernen Wales ihren Schulabschluss zu machen.

Sofiá auf dem Campus in Wales. Hier paukt traditionsgemäß die europäische Royal-Elite. Bildrechte: IMAGO / PPE

Als Tochter von König Felipe und Königin Letizia liegt es auf der Hand, dass Sofiá nicht irgendwo die Schulbank drückt, sondern in der inoffiziellen Kaderschmiede der europäischen Royals: am UWC Atlantic College in Wales. Dort machten bereits Prinzessin Alexia der Niederlande, Prinzessin Elisabeth von Belgien und Sofiás Schwester Leonor ihr Abitur.



Kosten für die elitäre Ausbildung: 74.000 britische Pfund - Felipe und Letizia gaben an, dass sie das Schulgeld selbst finanzieren.



Zum Start ins neue Schuljahr teilten die spanischen Royals einige private Schnappschüsse aus dem Familienalbum. Die Fotos zeigen Sofiá auf dem Campus in Wales und kurz vor der Abreise aus dem elterlichen Nest. Bepackt mit zwei Koffern verabschiedet sich die 16-Jährige vor dem heimischen Zarzuela-Palast von ihren Eltern und dem Familienhund.

Aufbruch ins Unbekannte: Sofiá packt ihre Koffer und verabschiedet sich von ihren Eltern und dem Familienhund. Bildrechte: IMAGO / PPE

Was das fürs Königspaar bedeutet? Felipe und Letizia haben ab sofort sturmfrei. Das Nest ist leer, alle Kinder sind ausgeflogen. Denn auch ihre älteste Tochter Leonor weilt nicht mehr in Madrid. Sie hat vor wenigen Wochen ihren Militärdienst an der Heeresakademie angetreten.

Neues Zuhause: Für zwei Jahre wird Prinzessin Sofiá in Wales die Schulbank drücken. Bildrechte: IMAGO / PPE

27.08.2023 | Emotionale Rede bei der Geburtstagsparty von Haakon und Mette-Marit

Von wegen nordisch-kühl und royal-zurückhaltend: Norwegens Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit haben gemeinsam ihren 50. Geburtstag gefeiert - und dabei offen wie selten zuvor ihr Herz geöffnet.

Immer lässig unterwegs: Kronprinz Haakon von Norwegen und seine Frau, Prinzessin Mette-Marit (Bild aus dem Juni 2023) Bildrechte: dpa

Die beiden luden am Freitagabend (25.8.) zu einer Hinterhofparty am Osloer Schloss ein. Nach Angaben des Palastes war es die erste Hinterhofparty in der Geschichte der norwegischen Royals.

Unter den Gästen der Geburtstagsparty war auch die norwegische Parasportlerin Birgit Skarstein. Bildrechte: dpa

Königin Sonja eröffnete zunächst den Abend mit einer kleinen Rede an das Geburtstagspaar: "Jeder Einzelne muss seinen Weg finden, um die Meilensteine des Lebens zu feiern, die genau die richtigen für ihn sind", sagte die Königin.



Danach hielten Haakon und Mette-Marit eine gemeinsame Rede, in der es vor allem um ihre Heimat ging:

Viele Leute sagen, dass die schöne Landschaft das Beste an Norwegen ist. Dass wir uns gegenseitig vertrauen. Dass wir etwas zurückhaltende, aber nette Menschen sind, die meistens nett zueinander sind. Und all das ist wahr. Aber um einige der Dinge zu entdecken, die Norwegen für uns wirklich schön machen, müssen wir den Menschen nahe kommen. Am liebsten auf kleinem Raum. Kronprinz Haakon von Norwegen Norwegisches Königshaus

Haakon und Mette-Marit wollen ihr gemeinsames Jubiläumsjahr vor allem für Reisen durch Norwegen nutzen.

25.08.2023 | Kronprinzessin Victoria von Schweden zeigt ihr Verkaufstalent

Darf es ein bisschen mehr sein? Schwedens Kronprinzessin Victoria stellt ihr Können als Verkäuferin unter Beweis - in einem Laden, in dem sozial schwache Familien günstiger einkaufen können.



Gut für den Geldbeutel und die Umwelt! Denn im Regal stehen unter anderem Produkte, die kleine Makel haben. Ohne diesen Laden wären sie in der Tonne gelandet. Und auch die kleinsten Kunden kommen nicht zu kurz. Für die nimmt sich die Prinzessin nämlich besonders viel Zeit.

24.08.2023 | Süßer Urlaubsschnappschuss der schwedischen Royals

Alle vier grinsen seelig und erholt in die Kamera - Kronprinzessin Victoria, Kronprinz Daniel und ihre Kinder Prinzessin Estelle und Prinz Oscar senden Grüße aus den Sommerferien. Obwohl die schon längst vorbei sind!

Die schwedischen Royals sorgen mit ihren Schnappschuss für Meerweh. Bildrechte: The Royal Court of Sweden

Aber der Hof hat, ganz versteckt auf der königlichen Webseite, noch ein Foto aus dem privaten Urlaubsalbum veröffentlicht.



Und auf dem fällt sofort auf: Das Vierer-Gespann hat sich von seiner Umgebung insprieren lassen. Im blau-maritimen Look posiert die royale Familie entspannt vorm Meer.

20.08.2023 | Prinzessin Leonor von Spanien: Ihr harter Alltag beim Militär

Die ersten Unterrichtsstunden sind gemeistert: Prinzessin Leonor von Spanien hat ihre dreijährige Militärausbildung begonnen und tritt damit traditionell in die Fußstapfen ihres Vaters, König Felipe VI., und Großvaters, Juan Carlos.



Auf den Fotos von der Allgemeinen Militärakademie von Saragossa, die die spanische Thronfolgerin an ihrem ersten Schultag zeigen, trägt sie Tarnkleidung, einen strengen Dutt und wirkt sehr konzentriert. Die 17-Jährige ist dem Kadettenbataillon zugeteilt.

Prinzessin Leonor tauscht Krone gegen Uniform. Bildrechte: IMAGO/PPE

Die künftige Königin absolviert in den ersten Unterrichtsstunden an der Schule ein Modul, das ihr helfen soll, sich an das Militärleben zu gewöhnen. Unter anderem stehen praktische Übungen und vor Offizieren salutieren auf dem Programm.



Wie "Heraldo.es" meldet, wird die Kronprinzessin in einer Unterkunft mit bis zu zwölf anderen Studentinnen und Studenten wohnen. Außerdem soll sie vor der ersten richtigen Trainingseinheit einen Haarschnitt und eine militärische Grundausrüstung erhalten. Sie hat Anspruch auf ein Gehalt von 417 Euro. Der Palast meldete allerdings, dass sie darauf verzichten wird.



Ähnlich wie ein Internat folgt die Militärakademie unter der Woche einem strikten Zeitplan, aber Leonor kann an den Wochenenden nach Hause fahren, wenn sie nicht an Manövern teilnimmt.

14.08.2023 | König Carl Gustaf: Der ewige Pfadfinder