Dass Juan Carlos seit drei Jahren im Exil in Abu Dhabi lebt, ist kein Geheimnis. Dennoch sorgen die seltenen Besuche in seiner alten Heimat immer wieder für Aufsehen. Für den 85-Jährigen ist das nun schon der dritte Besuch in Spanien seit seinem Weggang ins Exil.



Spanischen Medienberichten zufolge soll der 85-Jährige während seines Heimatbesuchs an einer Segelregatta in Saxenxo, unweit von Vigo, teilnehmen - und bereits am Sonntagabend oder Montag nach Abu Dhabi zurückfliegen.



Juan Carlos hat viele Freunde in der Region, bei denen er - so die Berichte - wohl für einige Tage wohnen wird. Ob auch ein Besuch bei seinem Sohn, König Felipe von Spanien, geplant ist, ist nicht bekannt.

Altkönig Juan Carlos nach seiner Ankunft am Flughafen Vigo. Der 85-Jährige soll am Wochenende an einer Segelregatta teilnehmen. Bildrechte: IMAGO/ABACAPRESS