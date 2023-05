Er ist wieder fit! König Harald von Norwegen scheint wieder so weit genesen zu sein, dass er heute am Nationalfeiertag dabei sein wird. Das hat das norwegische Königshaus am Dienstag (16.05.) mitgeteilt.



Der König, der nach einer Infektion erst im Krankenhaus und danach krankgeschrieben war, wurde demnach für gesund erklärt. Er soll mit der Königsfamilie kurz nach 10 Uhr auf dem Schlossbalkon erscheinen, um den traditionellen Kinderzug zum Nationalfeiertag zu begrüßen.



Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit hatten den Kinderzug bereits am Morgen vor ihrer Residenz Skaugum in Asker begrüßt.