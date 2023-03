Wie die "Sunday Times" einen Sprecher von Prinz Harry und Meghan zitiert, habe Harry unlängst "eine E-Mail des Büros der Majestät hinsichtlich der Krönung" seines Vaters erhalten. Es gab also offenbar keinen persönlichen Anruf und keinen Brief von Vater zu Sohn, um die Einladung zur Feier auszusprechen und eventuelle Meinungsverschiedenheiten zu klären.

Wohl auch aus diesem Grund gebe es auf die förmliche Einladung vorerst keine Stellungnahme von Prinz Harry und Meghan, wie es weiter in dem Pressebericht heißt. Die Antwort, ob das Paar zur Krönungsfeier im Mai nach London reist, bleibt also weiterhin offen. In seiner Autobiografie "Spare" hat Prinz Harry bereits eingeräumt, dass er mit seinem Vater "seit einer ganzen Weile" nicht mehr gesprochen habe. Und auch das Verhältnis zu seinem älteren Bruder Prinz William sei mittlerweile eher unterkühlt.