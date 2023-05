Erst ein Interview bei Oprah, dann die eigene Doku "Harry & Meghan", dann die Memoiren "Spare" (deutscher Titel: "Reserve") und doch scheint Prinz Harry weiter Redebedarf zu haben. Kurz vor der Veröffentlichung seiner Autobiografie kündigt der britische TV-Sender ITV ein Interview mit Prinz Harry an. Darin zeigt sich der 38-Jährige scheinbar versöhnlich und äußert Bedauern über den Zwist zwischen ihm und seinem Bruder William und Vater Charles. Da war noch alles gut: Der Verhältnis zwischen König Charles III. und seinen Söhnen William (rechts) und Harry galt lange als sehr eng. Bildrechte: dpa

Vermisst Harry Prinz William und König Charles III.?

Der Familienzwist lässt ihn nicht kalt: Erstmals sprach Prinz Harry in einem Interview mit dem britischen TV-Sender ITV darüber, wie sehr ihm der Bruch innerhalb der Familie zusetzt: "Ich hätte gerne meinen Vater zurück. Ich hätte gerne meinen Bruder wieder", so der Royal. Das ganze Interview soll am kommenden Sonntag (8. Januar) ausgestrahlt werden – nur zwei Tage vor der geplanten Veröffentlichung von Prinz Harrys Memoiren.

Auch der US-Sender CBS kündigte bereits ein Interview zu dem als "explosiv" bezeichneten Buch an.

Harry: "Ich will eine Familie, keine Institution"

Harry und Meghan hatten sich vor rund drei Jahren vom engeren Kreis des Königshauses losgesagt. Immer wieder übte das Paar heftige, aber oft auch vage Kritik an der Royal Family. Im ITV-Interview beklagt Prinz Harry: "Ich will eine Familie, keine Institution. [...] es hätte niemals so weit kommen müssen." Er und Meghan seien immer wieder zu Unrecht als Bösewichte dargestellt worden. Es habe von anderer Seite "absolut keinen Willen zur Versöhnung" gegeben. Außerdem seien immer wieder falsche Informationen und Gerüchte weitergegeben worden. Unklar ist, auf wen genau sich Prinz Harry mit seinen Äußerungen bezieht.

In seiner Netflix-Doku "Harry & Meghan" gab der Royal immer wieder Palastmitarbeitern oder den Boulevardmedien die Schuld für den Familienzwist. Selten war direkt von Prinz William oder gar Vater Charles die Rede. Royal-Fans auf der ganzen Welt erwarten nun mit Spannung die Memoiren von Prinz Harry. Ganz in der Hoffung, dass er hier etwas deutlicher und konkreter wird.

"Spare": Attacke gegen Prinz William?

Britische Medien wollen bereits vor der Veröffentlichung erfahren haben, dass das Buch zwar keine harte Kritik an König Charles III. beinhalten soll, dafür aber an Prinz William. Er soll heftig attackiert werden.



Die "Sunday Times" zitiert einen Informanten zu Harrys Werk: "Im Allgemeinen denke ich, dass das Buch für sie schlimmer sein wird, als die königliche Familie erwartet." Alles werde bloßgelegt. "Charles kommt besser weg als erwartet, aber es ist besonders für William hart, und sogar Kate bekommt ein bisschen was ab. Es gibt diese winzigen Details und eine Beschreibung des Streits zwischen den Brüdern. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, wie Harry und William sich danach versöhnen können."