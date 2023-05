Dieses Bild hat sich ein Stück weit gewandelt, denn der Herzogin wurde jetzt eine ganz besondere Ehre zuteil. Sie wurde in New York City bei den "Women of Vision"-Awards als "Frau mit Vision" ausgezeichnet. Die Preisverleihung für Frauenrechte veranlasste sie dazu, ein schillerndes Gold-Kleid, ihre Mutter Doria und ein ganz großes Siegerlächeln einzupacken.



Prinz Harry war ebenfalls mit dabei und wirkte bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der Krönung von König Charles III. äußerst lebensfroh und stolz auf seine Ehefrau, mit der er am 18. Mai den fünften Hochzeitstag feiert.

Herzogin Meghan (re.) mit ihrer Mutter Doria Ragland und ihrem Ehemann, Prinz Harry. Bildrechte: Getty Images