Ist Prinz Harry bald sein US-Visum los? Zumindest könnte dem Royal in den USA juristischer Ärger drohen. Grund dafür: Das schriftliche Geständnis in seiner Biografie "Spare", dass er Drogen konsumiert hat. Drogenkonsum wäre nämlich ein Grund, seine Einreise in die USA abzulehnen - so besagt es das US-amerikanische Gesetz.

Die rechtskonservative US-Stiftung "Heritage Foundation" versucht deshalb, Einblick in seine Einwanderungsunterlagen zu bekommen. Die Stiftung will prüfen lassen, ob Harrys Visumsantrag ordnungsgemäß bewilligt wurde - und ob die Angaben des 38-Jährigen wahrheitsgemäß waren. In Washington kam es deswegen bereits zu einer Anhörung. Eine Entscheidung, wie sich das zuständige Heimatschutzministerium zu dem Sachverhalt positioniert, steht allerdings noch aus. Prinz Harry ist zwar der Grund, aber nicht Teil des Verfahrens zwischen der Stiftung und dem US-Ministerium. Bildrechte: Getty Images

Prinz Harrys Hoffnung, trotz seines Austritts aus dem engeren Kreis der Königsfamilie in Großbritannien wie gewohnt Polizeischutz in Anspruch nehmen zu können, hat einen weiteren Dämpfer erhalten. Der 38-Jährige hatte vorgeschlagen, selbst für die Kosten aufzukommen. Doch das britische Innenministerium lehnte das ab. Das Ministerium argumentierte, es sei nicht angemessen, dass wohlhabende Menschen Polizeischutz kauften.



Der Rechtsstreit mit dem Innenministerium ist nur einer von mehreren, die Harry derzeit in Großbritannien führt. In einem Zivilverfahren gegen den Verlag der Boulevardblätter "Mirror" und "Sunday Mirror" wird in den kommenden Wochen sogar mit einer Zeugenaussage des Prinzen gerechnet. Dabei geht es um Vorwürfe der Bespitzelung, wie dem Abhören von Sprachnachrichten. Wenn Harry und Meghan Großbritannien besuchen, müssen sie selbst für ihre Sicherheit sorgen. Bildrechte: Getty Images