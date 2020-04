Und dort scheinen die beiden schon richtig angekommen zu sein. Diesen Eindruck konnte man zumindest bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt in Los Angeles gewinnen. Harry und Meghan verteilten in der vergangenen Woche Essen an chronisch Kranke. Zur neuen Lebenssituation äußerte sich Harry zudem in einem Videochat mit der Wohltätigkeitsorganisation WellChild: "Es gibt so viel Positives, was gleichzeitig passiert - Zeit mit der Familie zu haben, so viel Zeit mit der Familie zu haben, dass man sich fast denkt: 'Sollte ich mich schuldig fühlen, weil ich so viel Zeit mit der Familie habe?'", sagte Harry.