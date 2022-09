Los geht es am Montag, den 5. September in Manchester beim "One Young World Summit". Dabei handelt es sich um einen Gipfel, der junge Führungskräfte aus mehr als 190 Ländern zusammenbringt. Dort wird Meghan eine Rede halten und Harry sich einer Pressekonferenz stellen.

Am 8. September werden Meghan und Harry dann noch bei der Verleihung der "WellChild Awards" in London dabei sein.

Die Invictus Games sind eine paralympische Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten und Soldatinnen. Sie wird vom 9. bis 16. September 2023 zum ersten Mal in Deutschland ausgetragen. Mehr als 500 verwundete, verletzte und kranke Soldaten und Veteraninnen aus 21 Nationen werden in zehn Sportarten in einem freundschaftlichen Wettkampf miteinander antreten.

Viel Zeit in der Rheinmetropole steht nicht zur Verfügung, dennoch soll es ein volles Programm für die Sussexes geben. Am frühen Dienstagnachmittag sollen sie im Rathaus Düsseldorf empfangen werden. Dort will Prinz Harry eine Rede halten und sich mit Meghan ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Danach will der Oberbürgermeister die beiden bei einer Besichtigung der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt begleiten. Die Route ist bisher unter Verschluss. Desweiteren soll die Wasserschutzpolizei das Paar bei einer Bootsfahrt auf dem Rhein zur Pressekonferenz mit den Athleten und Athletinnen in die Arena eskortieren. Prinz Harry wird zu keiner Zeit Fragen von Journalisten beantworten. Aufgrund von Straßensperren und strengen Sicherheitsvorkehrungen wird es auch für Royal-Fans äußerst schwierig, einen Blick auf das Geschehen zu erhaschen.