Royaler Glanz am Rhein: Prinz Harry und Herzogin Meghan werden Deutschland im September einen Besuch abstatten. Grund sind die "Invictus Games" - Harrys Herzensprojekt. Das Sportevent wird vom 9. bis 16. September 2023 in Düsseldorf ausgetragen.

Bereits im vergangenen Jahr reisten Harry und Meghan im Zeichen der paralympischen Sportspiele nach Düsseldorf. Im Vordergrund standen dabei Gespräche mit Teilnehmern und freiwilligen Helfern. Unter dem Slogan "A Home for Respect" (dt.: "Eine Heimat für Respekt") werden im Rheinland nun ein Jahr später 500 verwundete, verletzte und kranke Soldaten und Soldatinnen aus 21 Nationen zusammenkommen.

"Invictus Games" Die "Invictus Games" wurden 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen. "Invictus" bedeutet "unbesiegt" und steht für den Kampfgeist der Teilnehmer. Die "Invictus Games" sind ein internationales Sportereignis für Soldatinnen und Soldaten, die im Dienst für ihr Land Verletzungen oder bleibende Beeinträchtigungen durch Erkrankungen an Körper oder Seele erlitten haben.

Als Schirmherr und Initiator der "Invictus Games" ist für Prinz Harry eine Reise nach Deutschland quasi ein Muss. Doch auch seiner Frau Meghan kommt eine wichtige Aufgabe zu: Sie wird die Abschiedsshow der "Invictus Games" moderieren. Prinz Harry wird ebenfalls ein paar Worte sprechen und die Invictus-Flagge an den nächsten Ausrichter übergeben. 2022 fanden die Spiele in den Niederlanden statt. Deutschland bemüht sich seit 2019 um eine Austragung des Sportevents.

Prinz Harry und Herzogin Meghan 2022 in Düsseldorf. Bildrechte: dpa

Royal-Fans wird vor allem die dritte Auflage der "Invictus Games" (2017) in Erinnerung geblieben sein. Damals, in Toronto, zeigten sich Harry und Meghan erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Zu diesem Zeitpunkt kannten sich die beiden bereits ein Jahr, hielten ihre Beziehung bis dahin aber noch geheim.