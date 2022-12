In der kommenden Woche soll die lang erwartete Dokumentation "Harry & Meghan" über Prinz Harry und Herzogin Meghan erscheinen. Und eines scheint jetzt schon klar: Hält sie auch nur annähernd das, was der aktuelle Trailer verspricht, steht den britischen Royals das nächste Beben ins Haus. In knapp 60 Sekunden kündigen die Macher der Dokumentation mit vielen Schwarz-Weiß-Bildern und sentimentaler Musik jedenfalls tiefe Einblicke und ganz großen Emotionen an.