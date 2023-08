Herzogin Meghan feiert heute (04.08) ihren 42. Geburtstag. Eigentlich ein Grund zum Feiern - doch in der britischen Presse machen sich mal wieder negative Schlagzeilen breit. Der Grund: Meghan ist beim Volk so unbeliebt wie nie zuvor. Die Briten scheinen die Nase voll von der Amerikanerin zu haben - denn mehr als zwei Drittel der Menschen (68 Prozent) haben einer Umfrage zufolge eine schlechte Meinung von Meghan.

In den letzten Wochen machte außerdem eine Schlagzeilen über eine angebliche Ehekrise die Runde. Einige Medien berichteten sogar über einen Anwalt, den Prinz Harry bereits eingeschaltet haben soll. Gibt es jetzt eine Antwort auf die Krisengerüchte?



Auf der Website ihrer Archewell Foundation zeigen sich Harry & Meghan nach langer Zeit erstmals wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Glücklich Seite an Seite sieht man sie in einem neuen Video.