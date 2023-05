Geht es nach der britischen Boulevardpresse, macht Herzogin Meghan so gut wie nichts richtig. Allein am Krönungswochenende wurde der 41-Jährigen vorgeworfen, Fotos inszeniert zu haben, ihrem Schwiegervater König Charles III. die Show zu stehlen, das Rampenlicht zu suchen und beim Wandern Schmuck im Wert von 150.000 Pfund zu tragen.



Das zeigt: Fünf Jahre nach der Traumhochzeit mit Prinz Harry am 19. Mai 2018 ist die einstige Hoffnungsträgerin von Krone und Land für viele zur Persona non grata geworden. Im Vereinigten Königreich sind Meghans Beliebtheitswerte längst ein Trümmerhaufen. Die Beliebtheistwerte von Herzogin Meghan sind im Keller. (Archiv) Bildrechte: dpa

Moderne Monarchie mit den "Fab Four"

Dabei hatte alles wie im Märchen begonnen. Als Harry die frühere Schauspielerin, die gerade ihren internationalen Durchbruch mit der Serie "Suits" geschafft hatte, in die Royal Family einführte, waren viele entzückt. Die US-Amerikanerin brachte alles mit, um dabei zu helfen, das britische Königshaus in die Moderne zu führen.



Wegen der Pärchen-Auftritte mit Harrys älterem Bruder Prinz William und dessen Ehefrau Prinzessin Kate wurden die jungen Royals schnell zu den "Fab Four", den fabelhaften Vier. Schick, modern, cool - die skandalösen Jahre mit peinlichen Party-Fotos von Harry und die Eskapaden seines Vaters Charles schienen in einer weit entfernten Vergangenheit zu liegen. Da war die royale Welt noch in Ordnung: Die Brüder Harry und William mit ihren Frauen Meghan und Kate - die "Fab Four". (Archiv) Bildrechte: IMAGO / APress

Begeisterung nach Traumhochzeit

Mit der Traumhochzeit auf Schloss Windsor sollte dann endgültig eine neue Ära in der knapp tausendjährigen Geschichte der britischen Monarchie anbrechen: Toleranz, Diversität und offen zur Schau getragene Emotionen.



Mehr als 100.000 Menschen jubelten dem neuen royalen Traumpaar zu, das bei strahlendem Himmel in einer Kutsche durch die Straßen der Kleinstadt westlich von London fuhr. Am 19. Mai 2018 gaben sich die einstigen Hoffnungsträger der bristischen Monarchie, Harry und Meghan, das Jawort. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / i Images

Streit, Vorwürfe, Skandale

Doch fünf Jahre später ist von dieser Aufbruchstimmung nichts geblieben. Schlimmer noch: Das Königshaus steht angesichts von Familienzwist, Rassismusvorwürfen und Skandalen schlechter da als zuvor. Die Hoffnungsträger Harry und Meghan sind zu den schärfsten Kritikern der Institution geworden, die sie doch in die Zukunft führen sollten.



Das aufsehenerregende Interview des Paars mit US-Moderatorin Oprah Winfrey im März 2021 gilt für Royalisten als Kriegserklärung. In Interviews und in seiner Biografie legte vor allem Harry immer wieder nach. Im Gegenzug soll der Palast gestreut haben, dass Meghan Beschäftigte gemobbt habe. Geredet wird angeblich nicht mehr miteinander. Das Interview von Harry und Meghan bei Oprah Winfrey löste einen Skandal in Großbritannien aus. (Archiv) Bildrechte: dpa

Zerbröckelt das Commonwealth?

Eigentlich sollte Harry, der auf Platz fünf der Thronfolge steht, als Commonwealth Youth Ambassador mit seiner Frau vor allem die Untertanen in den früheren Kolonien erreichen. Vor allem in der Karibik gibt es Bestrebungen, die Bande mit dem Königshaus zu kappen.



Ob Harry und Meghan, die auch afroamerikanische Wurzeln hat, diesen Trend hätten stoppen können, wären sie nicht vor gut drei Jahren im Streit aus dem engeren Kreis der Königsfamilie ausgeschieden, wird die Welt wohl nie erfahren.



Doch dass den beiden die Bewältigung des Erbes von Kolonialismus und Sklaverei und die Verwicklung der britischen Krone eine Herzensangelegenheit ist, machten sie in der Dokumentation "Harry & Meghan" deutlich. Prinz Harry und Herzogin Meghan in einer Szene der Dokumentation "Harry & Meghan". (Archiv) Bildrechte: dpa

Junge haben kein Interesse an den Royals

In Großbritannien wird die Monarchie zwar von der großen Mehrheit nicht in Frage gestellt, doch vor allem junge Menschen kümmern sich nur noch wenig um die Royals. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben 78 Prozent der 18- bis 24-Jährigen an, kein Interesse an den Royals zu haben.



In dieser Altersgruppe ist auch die Zahl derjenigen, die sich für eine Republik mit gewähltem Staatsoberhaupt aussprechen, größer als die der Monarchie-Anhänger. Vor allem bei jungen Zielgruppen kommen die britischen Royals nicht mehr wirklich gut an. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Royale Hoffnungträger als Mangelware