Zum ersten Treffen in London kam Harry direkt zu spät – Meghan war alles andere als begeistert. "Ich kannte ihn ja nicht und dachte mir nur: ‘So macht er das also? Nicht mit mir.’" An Harry gerichtet sagt sie: "Ich dachte, du bist so ein Typ mit so einem großen Ego, der immer alle Frauen eine halbe Stunde auf sich warten lässt."



Trotz des schlechten ersten Eindrucks verlief das erste Date gut. "Wir waren zusammen wie Kinder, es war so erfrischend", so Meghan. Am nächsten Abend aßen die beiden wieder zusammen. "Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Diese Frau hatte alles, wonach ich gesucht habe", erinnert sich Harry. Meghan schrieb am selben Abend ihrer Freundin: "Ich bin verrückt nach ihm."



Nach diesen zwei ersten Treffen lud Harry Meghan nach Botswana ein. Dort wurden die beiden endgültig ein Paar.

Botswana hat eine ganz besondere Bedeutung für das Paar. Bildrechte: dpa