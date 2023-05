Allerdings ist im Interview von Singh keine Rede von "Beinahe-Kollisionen" oder brenzligen Situationen im Verkehr. Er vermutet: Vielleicht ist das vorher passiert, bevor sie zu ihm ins Auto gestiegen sind. Es habe außerdem wenig Verkehr gegeben an dem Abend. "Aber man weiß nie. Wenn einer der Paparazzi entscheidet, mich zu schneiden oder so, ist [ein Unfall] möglich", so Singh.

Auch die Polizei hat der Aussage von Harry und Meghan eher widersprochen. Dem amerikanischen "People"-Magazin liegt eine Stellungnahme des NYPD vor, in der es heißt: "Das NYPD unterstützte das private Sicherheitsteam beim Schutz des Herzogs und der Herzogin von Sussex." Die "zahlreichen Fotografen" hätten den Transport der Sussexes zu einer "Herausforderung" gemacht. Die beiden seien aber sicher an ihrem Ziel angekommen. Laut Polizei hat es keine Zusammenstöße, Vorladungen, Verletzungen oder Festnahmen gegeben.

Klar ist: Prinz Harry, seine Ehefrau Herzogin Meghan und ihre Mutter Doria Ragland wurden nach einer Preisverleihung in New York, bei der Meghan für ihre Arbeit geehrt wurde, von Paparazzi begleitet. Mit Hilfe der Polizei stiegen Harry und Meghan dann in ein Taxi um.



Ein Sprecher des Paares schilderte die Ereignisse sehr dramatisch: Die drei seien "durch eine Gruppe äußerst aggressiver Paparazzi in eine beinahe katastrophale Verfolgungsjagd verwickelt" worden. "Diese unerbittliche Verfolgungsjagd, die mehr als zwei Stunden dauerte, führte zu mehreren Beinahe-Zusammenstößen mit anderen Fahrern auf der Straße, Fußgängern und zwei Beamten der New Yorker Polizei."



Autor Omid Scobie, ein enger Vertrauer von Harry und Meghan, teilte das Statement auf Twitter und verbreitete so die Darstellung der ehemaligen Royals im Netz.