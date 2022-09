Harry bezeichnet Queen als "Kompass" im Leben

Prinz Harry würdigte seine Großmutter und bezeichnete sie als "Kompass" in seinem Leben. Er sei ihr "für immer dankbar". "Du wirst schon jetzt schmerzlich vermisst, nicht nur von uns, sondern überall auf der Welt", so der 37-Jährige. "Danke für dein ansteckendes Lächeln. Auch wir lächeln, weil wir wissen, dass du und Opa jetzt wieder vereint seid, und beide in Frieden ruht", fügte er hinzu. Elizabeths Ehemann Prinz Philip war im vergangenen Jahr gestorben. Harry versprach zudem, seinen Vater Charles in dessen neuer Funktion als König zu "ehren". Queen Elizabeth II. und Prinz Harry hatten ein sehr inniges Verhältnis. (Archiv) Bildrechte: dpa

Familienstreit nach Rückzug von Harry und Meghan

Harry und seine Ehefrau Meghan hatten sich Anfang 2020 aus der ersten Reihe der Königsfamilie zurückgezogen und waren in Meghans Heimat Kalifornien gezogen. Dies hatte die Beziehungen zu seinem älteren Bruder William und seinem Vater Charles deutlich abgekühlt. Ein Tiefschlag war dann das aufsehenerregende Fernsehinterview, in dem Harry und Meghan der königlichen Familie Rassismus vorwarfen. William wies den Vorwurf damals scharf zurück. Prinz William (li.) und Prinz Harry haben nicht mehr das beste Verhältnis. (Archiv) Bildrechte: dpa

Bringt die Trauer Harry und William zusammen?

Die Trauer um die Großmutter hat die zerstrittene Familie jedoch offenbar einander wieder näher gebracht, wie unter anderem ein gemeinsames Auftreten von William und Harry in der Öffentlichkeit am Samstag zeigte. Bereits am Vorabend hatte König Charles III. seinem jüngeren Sohn und dessen Frau in seiner ersten Ansprache als König ein indirektes Friedensangebot gemacht, indem er sich liebevoll über Harry und Meghan äußerte. William, Harry, Kate und Meghan überraschten mit einem gemeinsamen Auftritt nach dem Tod der Queen. (Archiv) Bildrechte: dpa

Offizielle Trauerfeier am 19. September

Queen Elizabeth war am vergangenen Donnerstag (07.09.) im Alter von 96 Jahren gestorben. Es wird damit gerechnet, dass Harry und Meghan bis zur Trauerfeier am 19. September in Großbritannien bleiben.