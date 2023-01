Eine Prügelei unter Brüdern, ein kalter Vater und eine böse Stiefmutter: Prinz Harrys Vorwürfe gegen die britische Königsfamilie wiegen schwer und überschatten die Krönung von seinem Vater König Charles. Wirklich gut kommt in den Memoiren eigentlich keiner der Royals weg. Doch besonders gegen Prinz William schießt Harry scharf. Dabei verkündete er kürzlich in einem Interview, dass er sich seinen Bruder zurückwünscht. Während Prinz Harry in zahlreichen Interviews über seine Biografie spricht, schweigt sich der Buckingham Palast aus. Ganz nach dem Motto "never complain never explain" (dt.: niemals klagen, niemals rechtfertigen). Doch mit der immer näher rückenden Krönung von König Charles III. scheinen die Royals nun doch unruhig zu werden. Insider wollen wissen, dass der Palast auf ein Familientreffen zwischen William und Harry hinarbeitet.

"Guinness World Records" bestätigte, dass "Spare" am ersten Tag seiner Veröffentlichung das am schnellsten verkaufte Sachbuch aller Zeiten war. Prinz Harrys Autobiografie ist am 10. Januar weltweit in den Handel gekommen - und verkaufte sich in Großbritannien, den USA und Kanada am ersten Tag insgesamt rund 1,43 Millionen Mal als Buch, E-Book und Hörbuch.



In seinen Memoiren und Interviews stellt Harry klar, dass er es seinen Verwandten nicht einfach machen wird: So forderte er in der Vergangenheit mehrmals, dass die Royal Family "Verantwortung übernehmen" und sich bei ihm und seiner Frau Herzogin Meghan für den entstandenen "Schmerz und Schaden" entschuldigen solle. Ob Prinz Harry zur Krönung seines Vaters nach London reisen wird, ist weiterhin offen.



Angeblich soll Prinz William der "Sunday Times" zufolge bereit für die Gespräche sein. Aber viele zweifeln, dass Harry und Meghan ein Interesse daran haben.