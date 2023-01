"Du musst Meghan nichts davon erzählen."

William habe ihn zudem gebeten, Meghan nichts von dem Vorfall zu erzählen. Stattdessen rief Harry anschließend seinen Therapeuten an.



Letztendlich erfuhr Meghan aber doch noch von der Auseinandersetzung: Sie habe später "Kratzer und blaue Flecken" auf seinem Rücken entdeckt, woraufhin Harry ihr von dem Vorfall erzählte. Laut Harry war Meghan nicht sonderlich überrascht oder wütend darüber. "Sie war furchtbar traurig."

Harrys Nazi-Skandal: Sind William und Kate schuld?

Und es geht weiter mit den Anschuldigungen: Das US-Onlineportal "Page Six" zitiert eine weitere Passage aus dem Leben der Brüder. In seiner Biografie reist Harry zurück ins Jahr 2005 - eine Schreckenszeit für den jungen Royal. Damals sorgte Harry weltweit für Negativ-Schlagzeilen, da er eine Kostümparty in Nazi-Uniform besuchte. Heute gibt er William und Kate eine Mitschuld. Früher waren Harry, William und Kate sehr eng. Davon scheint nicht mehr viel übrig. Bildrechte: IMAGO / Shutterstock

Überedeten William und Kate Harry zum Nazi-Kostüm?

Demnach seien sie es gewesen, die die Idee zu der folgenschweren Verkleidung hatten. Es stand die Wahl zwischen einer Pilotenuniform und dem Nazi-Kostüm. "Ich habe Willy und Kate angerufen und gefragt, was sie von beiden Kostümen halten", so Prinz Harry. "Nazi-Uniform, sagten sie."



William und Kate hätten "vor Lachen geheult", als sie den damals 20-Jährigen für die Party stylten. Ein Foto von Harry mit roter Armbinde und Hakenkreuz landete kurz darauf auf der Titelseite der britischen "Sun".



William stand Harry zufolge übrigens auch auf der Gästeliste der folgenschweren Kostümparty. Motto: "Native and Colonial" (deutsch so viel wie "einheimisch und kolonial"). Er erschien aber in einem wesentlich unverfänglicheren Löwen-Kostüm. Die britische Boulevardzeitung zeigte Prinz Harry mit Hakenkreuzbinde und titelte: "Harry der Nazi". Bildrechte: dpa

Harry und William: Ist Kate Schuld am Bruderzwist?

Nicht etwa Meghan soll die Beziehung der beiden Brüder zerstört haben. Das Band der beiden bekam laut Prinz Harry bereits viel früher Risse - nämlich am Hochzeitstag von William und Kate.

Der Bruder, den ich an diesem Morgen in die Westminster Abbey eskortiert hatte, war fort – für immer. [...] Ich erinnere mich, dass Willy Kate den Gang hinauf begleitete und als sie durch die Tür verschwanden, in die Kutsche, die sie zum Buckingham Palace bringen würde, dachte ich: Auf Wiedersehen. Prinz Harry

Prinz Harry war gegen Hochzeit von Charles und Camilla

Den ersten Auszügen zufolge scheint Prinz Harry vor allem mit seinem Bruder hart ins Gericht zu gehen. Doch auch zu Charles hat Harry in seinen Memoiren einiges zu sagen.



So gibt Harry zu, dass er strikt gegen eine Hochzeit mit Camilla war. Gemeinsam mit William habe er seinen Vater "angefleht" nicht zum zweiten Mal zu heiraten. Harry habe Camilla als "böse Stiefmutter" gefürchtet.



Auch das erste Treffen mit Camilla beschreibt Harry in seinem Buch. Er vergleicht es mit einer Spritze beim Arzt: "Schließe die Augen, dann merkst du es nicht einmal", so der 38-Jährige. Camilla sei von ihm "gelangweilt" gewesen und habe das erste offizielle Treffen als reine Formalie angesehen, da Harry ihr als Nicht-Thronfolger ja auch nicht im Wege gestanden habe. Der heutige König Charles III. heiratete Camilla im Jahr 2005 Bildrechte: dpa

"Wer weiß, ob ich dein wirklicher Vater bin."

Und es kommt noch härter: Immer wieder spekulierte die britische Presse, dass nicht Charles, sondern der Offizier James Hewitt Harrys Vater sei. Auch Charles scherzte im Privatem über die Behauptungen. In seinem Buch schreibt Harry, dass Charles es regelrecht "genossen" habe, Harry mit diesen "sadistischen Witzen" aufzuziehen.

Pa erzählte immer gern Geschichten, und das war eine der besten in seinem Repertoire. Am Ende philosophierte er immer: 'Wer weiß, ob ich wirklich der Prinz of Wales bin? Wer weiß, ob ich überhaupt dein richtiger Vater bin?' Dann lachte und lachte er, obwohl es wirklich kein lustiger Witz war, wenn man bedenkt, dass gerade damals das Gerücht im Umlauf war, dass mein wirklicher Vater einer von Mummys Liebhabern war: Major James Hewitt. Einer der Gründe für dieses Gerücht war Major Hewitts feuerrotes Haar. Prinz Harry

Deshalb ist "Spare" in Spanien bereits auf dem Markt