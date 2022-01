Im Laufe ihrer mittlerweile zehnjährigen Ehe hat sich Herzogin Kate zu einer wichtigen Stütze des Palasts gemausert. Royals-Expertin Emily Andrews bezeichnet sie in der Zeitung "The Sun" sogar als "Geheimwaffe" der königlichen Familie.



Der Tod von Prinz Philip im April 2021 habe gezeigt, dass das Goldene Zeitalter von Queen Elizabeth II nicht ewig währen könne. Wenn die Queen stirbt, wird zunächst Prinz Charles zum König gekrönt, dann sein Sohn Prinz William.



Beunruhigen muss das den 39-jährigen William nicht: "Kates ruhige Gelassenheit signalisiert, dass die Zukunft der Familie in besten Händen ist", so Emily Andrews. "Die Menschen lieben William und Kate, weil sie in ihnen normale Menschen mit Feenstaub sehen", urteilt die frühere Royals-Sprecherin Colleen Harris.