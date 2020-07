Doch in einem sind sich die Prinzen Andrew und Harry sowie Meghan (Markle) einig: im Schweigen. Auf einen neuen Instagram-Account haben die beiden Exil-Royals bislang verzichtet. Ein Video zu Sohn Archies erstem Geburtstag am 6. Mai ist auf dem Instagram-Kanal der Organisation "Save the Children" veröffentlicht worden. Ein Statement der Beiden zum Thema "Black lives matter" ist auf dem YouTube-Kanal von "The Queen's Commonwealth Trust" erschienen. Auch Harrys Dankesbrief an die Mitarbeiter von "The HALO Trust", in dem er sich für ihren unermüdlichen Einsatz auch während der Corona-Pandemie bedankt, findet lediglich auf der Seite der Organisation selbst statt.