Die Sussexes beehren Deutschland: Vom 9. bis zum 16. September finden in Düsseldorf die "Invictus Games" statt - Prinz Harrys ganz persönliches Herzensprojekt.



Was es mit dem Sport-Event auf sich hat, welche Rolle Meghan dieses Jahr spielen wird und wo man die Royals antreffen kann - alle Infos im Überblick.

Die Spannung steigt: Am Samstag starten die diesjährigen Invictus Games. Das Event findet erstmals in Deutschland statt. Bildrechte: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Die "Invictus Games" wurden 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen. Auf der Website der Spiele heißt es: "Als Offizier der British Army sah er während zwei Kampfeinsätzen in Afghanistan viele verwundete Soldatinnen und Soldaten - und so den Preis, den sie für den Dienst an ihrem Land gezahlt haben."



"Invictus" bedeutet "unbesiegt" und steht für den Kampfgeist der Teilnehmer. Das ist passend, denn: Die "Invictus Games" sind ein internationales Sportereignis für kriegsversehrte Soldaten. Die Athleten messen sich in zahlreichen verschiedenen Sportarten, darunter Bogenschießen, Rollstuhl-Basketball und Tischtennis.

500 Teilnehmer aus 21 Nationen werden in Düsseldorf erwartet - unter anderem aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Nigeria und erstmals auch Teilnehmer aus Israel und Kolumbien. Auch ein Team aus der Ukraine reist aus dem Kriegsgebiet an.



Deutschland geht mit einem 37-köpfigen Team an den Start.

Man kann die Spiele kostenfrei besuchen - nur für die Eröffnungs- und Schlussfeier werden Tickets benötigt. Insgesamt werden rund 100.000 Besucher erwartet - allein 18.000 zur Eröffnungsshow am Samstag.



Der Eintritt für die Eröffnungszeremonie am 9. September kostet zwischen 25 und 41 Euro. Der Eintritt zur Abschlussveranstaltung der "Invictus Games" am 16. September kostet zwischen 15 und 36 Euro (Stand 07.09.23).



Das vollständige Programm findet man auf der offiziellen Website der "Invictus Games".

Royals zum Anfassen: Die Susssexes mischten sich bei den vergangenen Invictus Games unter das Volk. Es ist also gar nicht unwahrscheinlich, dass sich Besucher Selfies mit Harry und Meghan sichern können. Bildrechte: IMAGO/Kirchner-Media

Alle Wettkämpfe kann man auf der Seite der "Invictus Games" live und ohne Anmeldung verfolgen. Die Eröffnungsfeier am 9. September wird ab 18:30 Uhr im TV bei Phoenix übertragen. Darüber hinaus wird Prinz Harry am 9. September neben Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius im ZDF-Sportstudio erwartet.

2022 wurden die "Invictus Games" in Den Haag ausgetragen, dieses Jahr kommen die Spiele endlich nach Deutschland, genauer: nach Düsseldorf. Los geht es am 9. September mit einer Eröffnungsfeier, an der auch Prinz Harry teilnehmen wird, wie sein Sprecher bekannt gab.

2022 fanden die "Invictus Games" in den Niederlanden statt. Mit dabei: König Willem-Alexander. Bildrechte: IMAGO/PPE

Harry kommt direkt aus Großbritannien nach Deutschland. Am 7. September nimmt er in London noch am Charity-Event "WellChild Awards" teil. Einen Tag später, am 8. September, jährt sich der erste Todestag der Queen. Es wird angenommen, dass Harry auch noch diesen Tag in seiner britischen Heimat verbringen wird, ehe er nach Düsseldorf aufbricht.



Spannend bleibt, wann Herzogin Meghan nach Deutschland reisen wird. Der Sprecher des Paares hat zwar bestätigt, dass Meghan kurz nach Beginn der Spiele kommen wird - wann genau, bleibt aber weiterhin unklar.

Herzogin Meghans Aufgabe bei den diesjährigen "Invictus Games" scheint unklar. Vom Veranstalter heißt es, man könne aktuell noch nicht sagen, ob Meghan offizielle Termine bei den Spielen wahrnehmen wird.



Das ist überraschend, denn erst hieß es, dass die Frau von Prinz Harry die Abschlussshow moderieren würde. Auf der Website der "Invictus Games" war zu lesen, dass Meghan zusammen mit der Moderatorin Hadnet Tesfai die Geschichten der kriegsversehrten Wettkämpfer und ihrer Familien erzählen würde. Harry sollte danach ebenfalls ein paar Worte sagen und die Invictus-Flagge an den nächsten Ausrichter übergeben.

Herzogin Meghan wird für die "Invictus Games" nach Düsseldorf reisen. Ob sie offizielle Termine übernehmen wird, ist noch unklar. Bildrechte: IMAGO / Panama Pictures