Endlich war sie da: Herzogin Meghan ist am Dienstag (12.09.) in Düsseldorf gelandet - drei Tage nach Prinz Harry. Der eröffnete die "Invictus Games" bereits am Samstagabend (9.9.) mit den Worten: "Guten Abend zusammen und herzlich willkommen. Ich bin ein Düsseldorfer."

Prinz Harry hat am Samstag (9.9.) die Invictus Games in Düsseldorf offiziell eröffnet. Bildrechte: dpa

Die Sussexes nahmen an ihrem ersten gemeinsamen Tag in Deutschland an einem "Friends & Family"-Abendtermin der Spiele teil. Für Aufsehen sorgte dabei Meghans Look: Die Herzogin kombinierte ein 55-Euro-Kleid mit einem 65.000 Euro-teuren Diamantring - eine Kombi, die so wohl nur bei Royals funktioniert.