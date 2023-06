In den mehr als fünf Jahrzehnten seiner Herrschaft (1949 bis 2005) baute Fürst Rainier den Luxushafen des Stadtstaats aus, gründete das weltbekannte Zirkusfestival von Monte-Carlo, konnte die Formel 1 über Jahre im Land halten und brachte durch seine Hochzeit mit Hollywoodstar Grace Kelly Glanz und Glamour nach Monaco. Fürst Rainier III. gilt als "Gründer-Prinz der Riviera", wird also nicht ohne Grund im Zwergstaat vereehrt. Auf dem Festprogramm ihm zu Ehren stehen heute unter anderen ein großes Volksfest, Konzerte, Tanz und mehrere Ausstellungen über ihn und sein Leben. Und das verlief abenteuerlich: Der Weg auf den Fürstenthron - alles anderes als einfach. Rainiers Großmutter war eine Varieté-Tänzerin, sein Großvater durfte sie aus Standesgründen nicht heiraten. Immerhin wurde ihm gestattet, seine uneheliche Tochter Charlotte nach Monaco zu holen und dort erziehen zu lassen. 1919 wurde Charlotte als Erbprinzessin legitimiert. Auf den Thron verzichtete sie 1944 und machte Platz für ihren eigenen Sohn: Fürst Rainier III. Da war er gerade einmal 25 Jahre alt. Innerhalb kürzester Zeit kurbelte er die Wirtschaft und den Tourismus im Staat an - es fehlte nur noch die perfekte Frau an seiner Seite. Die lernte er bei den Filmfestspielen in Cannes kennen: Grace Kelly. Sie erfüllte alle Kriterien für eine First Lady von Monaco: katholisch, glamourös, schön und noch dazu mit einem unbefleckten Image. Seine Liebe zu Grace Kelly bezeichnete er als "das war das größte Glück meines Lebens."

Am Pfingstmontag wurde wieder zum königlichen Lauf geladen. Anlässlich des 50. Geburtstags von Kronzprinz Frederik wurde 2018 der "Royal Run" ins Leben gerufen. In mehreren dänischen Städten wird seitdem am Feiertag um die Wette gelaufen - mittendrin: Kronprinz Frederik und seine Familie.



Mehr als 93.000 Menschen hatten sich für den diesjährigen Lauf angemeldet. Frederik lief nicht nur einmal mit, sondern gleich dreimal. Am Morgen joggte er in Apenrade, anschließend in Herning und abends in Kopenhagen. Auch seine Frau, Kronprinzessin Mary, gab sich mit einer Strecke nicht zufrieden. Neben Nyborg ging sie auch in Nykøbing Falster an den Start.