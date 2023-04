Er kam, er sah, er segelte. Spaniens umstrittener Altkönig Juan Carlos ist seit Mittwoch (19.04.2023) auf Stippvisite in der Heimat. Erste Amtshandlung: Mit dem Auto geht es Donnerstag (20.04.2023) zum Hafen für einen kleinen Segeltörn auf seinem Boot "Bribón". Immerhin findet am Wochenende vor Sanxenxo die Regatta Copa del Rey statt, an der der Altkönig teilnehmen will.

Von seinen Begleitern lässt er sich ins Segelboot helfen, ohne mit den Schaulustigen zu sprechen. Dieser zweite Besuch könnte also durchaus etwas diskreter werden, als der im Mai 2022. Fast 40 Jahre lang war er Spaniens Staatsoberhaupt. Bildrechte: dpa

Gibt es ein Treffen mit der Familie?

Ob Juan Carlos seinen Sohn, König Felipe VI., seine Enkel oder seine Frau Sofía treffen wird, ist unklar. Im Moment sieht es eher nicht danach aus. Sohn Felipe ist ohnehn gerade nicht zu Hause im Palast. Ob Juan Carlos seine Enkelinnen Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofia von Spanien sehen wird, ist unklar. Bildrechte: picture alliance / Royal Press Europe | Albert Nieboer

Schadet Juan Carlos mit seinem Besuch der Monarchie?

Die spanischen Medien sind sich einig: Für das Image der Monarchie ist die Visite des Altkönigs schlecht. Eine, die sich gut im Königspalast auskennt, ist Schriftstellerin und Journalistin Pilar Eyre. Sie warnt:

Er wird damit die Monarchie vernichten. Pilar Eyre TV-Sender RTVE

Und sie ist nicht die einzige, die das so sieht. "Der schlimmste Feind Felipes ist sein eigener Vater", schreibt die Vizedirektorin der Zeitung "El Mundo", Leyre Iglesias. Sogar die Tageszeitung "La Razón", die Juan Carlos immer verteidigte, findet seine Reise im "Superwahljahr" 2023 unpassend. Der Besuch komme den linken Parteien zu Gute. Und die wollen die Abschaffung der Monarchie.

Was hat sich seit seinem letzten Besuch verändert?

Der Altkönig ist so unbeliebt wie noch nie. Bei seinem letzten Besuch im Mai gab es Jubel, Selfies und viele Fans. Als er dieses Mal am Flughafen ankommt, ist kaum jemand da. Auch am Donnerstag winkten dem Altkönigs am Straßenrand nur wenige Fans zu. 2022 wurden in Spanien alle Strafermittlungen wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten gegen ihn eingestellt. Bildrechte: dpa

Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass 2022 alles schief ging, was schief gehen konnte. Juan Carlos wirkte "unbescheiden". Auf die Frage von Journalisten, ob er den Bürgern des Landes etwas erklären wolle, sagt er damals schroff durchs Auto-Fenster: "Was soll ich erklären?" Das ärgerte nicht nur das Königshaus, sondern auch die linke Regierung. Die hätte eine Entschuldigung von Juan Carlos an die Bürger erwartet.