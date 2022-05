Grund für seine Rückkehr soll die Segel-Meisterschaft in Sanxenxo sein, an der Juan Carlos früher selbst mehrfach teilgenommen hat. Das hatte der Zarzuela-Palast kurz vor seiner Anfunft öffentlich gemacht. Denn vom Alt-Königs hat sich die restliche Königsfamilie mittlerweile distanziert.



Ob der einst passionierte Segler selbst an der Regatta teilnehmen wird ist unklar. Bei seinem Besuch in Sanxeto zeigte sich Juan Carlos zwar in bester Laune, hatte jedoch erhebliche Probleme beim Laufen. Der 84-Jährige musste sich auf einen Stock stützen, während er auf der anderen Seite von einem Mann geführt wurde.



Bereits im Juni will Juan Carlos erneut in der galicischen Küstenstadt zu Gast sein. Dann stehen in Sanxenxo die Segel-Weltmeisterschaften an. Die konnte der Alt-König in den Jahren 2017 und 2019 noch für sich entscheiden.